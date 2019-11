Hamburg Tipps

Hamburg Journal - 14.11.2019 19:30 Uhr Autor/in: Sabine Engel

Der Weihnachtsmarkt "Santa Pauli" wird am Montag eröffnet, die Messe "Made in Hamburg" findet im Millerntorstadion statt und in den Messehallen kann die "Eat and Style" besucht werden.