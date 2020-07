Stand: 03.07.2020 11:58 Uhr - die nordstory

Hamburgs beste Aussichten

Alster, Hafen, Kontorhausviertel, Speicherstadt: Hamburg hat viele schöne Orte zu bieten. Von oben sehen sie besonders attraktiv aus. Außerdem schafft ein Blick auf die Stadt Orientierung und die Chance, interessante Orte zu entdecken, die sonst im Verborgenen bleiben würden. Von wo ist die Aussicht besonders gut? Wir haben die schönsten Plätze mit Panorama-Sicht zusammengestellt - von klassischen Aussichtspunkten wie Michel und Stintfang bis zu weniger bekannten außerhalb der Innenstadt.

Wo der Traumblick nichts kostet

Während der Zugang zu den Aussichtsplattformen der Kirchen und zur Elbphilharmonie-Plaza (bei Vorbuchung) etwas kostet, können andere Plätze gratis genutzt werden - so etwa die Terrassen des Dockland und des Kreuzfahrtterminals an der Großen Elbstraße sowie der Aussichtspunkt in Steinwerder auf der Südseite des Alten Elbtunnels.

Hinweis: Wegen der Corona-Pandemie können einzelne Aussichtspunkte noch gesperrt sein, bitte informieren Sie sich im Vorfeld.

Karte: Hamburgs beste Aussichtspunkte

