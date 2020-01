Stand: 06.01.2020 10:56 Uhr - die nordreportage

"Ich kann es mir nicht leisten"-Aktion im Wunderland

Noch bis zum 30. Januar führt das Miniatur Wunderland in Hamburg wieder eine besondere Aktion durch: Alle Menschen, die sich den Eintritt ihrer eigenen Ansicht nach nicht leisten können, sind eingeladen, die Modelleisenbahnanlage kostenlos zu besuchen. Egal ob Hartz-IV-Empfänger, Alleinerziehende, Rentner, Obdachlose, Geflüchtete oder Großfamilien: Sie alle kommen an einem von insgesamt 23 Tagen im Januar umsonst hinein, wenn sie an der Kasse den Satz "Ich kann es mir nicht leisten" sagen oder alternativ auf einen Zettel schreiben.

Aktion basiert auf Vertrauen

Es müssen keine Nachweise erbracht werden - jeder, der wirklich der Meinung ist, den Eintritt nicht bezahlen zu können, darf kostenlos hinein. Die Veranstalter des Wunderlandes setzen dabei auf Vertrauen und gehen davon aus, dass jeder Gast selbst am besten beurteilen kann, ob er sich den Besuch leisten kann oder nicht.

Sonntage möglichst vermeiden

Die Aktion findet bereits zum sechsten Mal in Folge statt. Seither sind schon Zehntausende Menschen der Einladung gefolgt. Sie läuft in diesem Jahr bis Donnerstag, 30. Januar, täglich außer sonnabends. Die Wunderland-Macher bitten aber jeden, der auch in der Woche kann, den Sonntag zu vermeiden, da die Anlage an diesen Tagen immer sehr voll ist.

Das Miniatur Wunderland ist eine der beliebtesten Freizeit-Attraktionen Hamburgs. Die neun fantasievoll gestalteten Modellbahn-Abschnitte, die unter anderem Skandinavien, die Schweiz, Amerika und Hamburg im Kleinformat zeigen, ziehen jährlich Hunderttausende Besucher an. Auf seiner Website bietet das Wunderland weitere Informationen zu der Ich kann es mir nicht leisten"-Aktion.

24 Stunden im Wunderland die nordreportage - 19.04.2019 14:30 Uhr Die Welt im Taschenformat: Der Film taucht ein in das emsige Treiben vor und hinter den Kulissen des Miniatur Wunderlandes.







4,38 bei 242 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Kleine, große Welt: Das Miniatur Wunderland Vom Harz bis zum Grand Canyon, vom Open-Air-Konzert bis zum Liebespaar im Blumenfeld: In den fantasievoll gestalteten Landschaften der Hamburger Modelleisenbahn wimmelt es von Details. mehr 23 Bilder Eine Reise durchs Wunderland Modellbahnen fahren durch Mittelgebirgsstädtchen, Alpen und Grand Canyon, Flugzeuge starten und landen am Knuffingen Airport. Eindrücke aus dem Miniatur Wunderland Hamburg. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: die nordreportage | 19.04.2019 | 14:30 Uhr