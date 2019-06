Stand: 25.06.2019 09:00 Uhr

Hamburg in den Sommerferien erobern

Sommer, Sonne, Ferienzeit: Für Hamburger Schüler beginnen jetzt die Sommerferien. Wer nicht verreist, muss sich trotzdem nicht langweilen, sondern kann auch in der Stadt abwechslungsreiche Wochen verbringen. Hunderte Angebote, vom verbilligten Eintritt ins Freibad über Theaterkurse bis hin zum Fußballcamp, bündelt der kostenlose Hamburger Ferienpass 2019, der unter anderem in Bücherhallen und Stadtteilzentren ausliegt und an den Schulen verteilt wird.

Auch die Hamburger Volkshochschule bietet Ferienkurse für Kinder und Jugendliche an. Im Rahmen des sogenannten Talentcampus sind etliche der Angebote sogar kostenlos, darunter etwa ein Musikvideo-Dreh, ein Graffiti-Workshop oder ein Hip-Hop-Tanzkurs. Der Hamburger Verkehrsverbund bietet Schülern bis 20 Jahren außerdem eine preiswerte Ferienfahrkarte an.

Spannende Erlebnisse bei jedem Wetter

Auch bei Regenwetter muss in Hamburg niemand zu Hause sitzen und sich langweilen. Wetterunabhängige und kinderfreundliche Erlebnisse bieten etwa das Miniatur Wunderland, das Auswanderermuseum Ballinstadt oder das Maritime Museum. Das Bucerius Kunst Forum, die Kunsthalle und alle Historischen Museen der Stadt - darunter das Museum für Hamburgische Geschichte und das MARKK, Hamburgs Museum der Kulturen, sind für Kinder und Jugendliche sogar kostenlos.

Ein Teil der Museen bietet Schülern ein eigenes Ferienprogramm mit Workshops zu Themen wie Fotografie oder Zeichnen an. Das Museum der Arbeit lädt beispielsweise Kinder zu kostenlosen Holz- und Metall-Workshops ein, das Archäologische Museum geht mit den Ferienkindern auf Entdeckungstour zu Steinzeitjägern und Bronzeschmieden.

Spaß und Sport in Hamburgs Parks

Ein vielfältiges Sommerprogramm mit Zirkus, Theater und Töpfern bietet auch Hamburgs zentralster Park Planten un Blomen. Anziehungspunkt für Kinder ist der große Wasserspielplatz. Lohnend ist außerdem ein Abstecher in die Tropengewächshäuser mit ihren meterhohen Farnen, Palmen und Kakteen (Eintritt frei). Abendliches Highlight sind die Wasserlichtkonzerte mit musikalischer Begleitung (täglich bis 1. September um 22 Uhr, 2.- 30. September um 21 Uhr).

Vier Spielplätze, eine große Skateranlage und ein Kanuverleih machen den Wilhelmsburger Inselpark zu einem attraktiven Ziel für Sport- und Spielbegeisterte. Mit dem Ferienpass erhalten Kinder und Jugendliche ermäßigten Eintritt in den ebenfalls im Park gelegenen Hochseilgarten.

Ein weiteres ideales Ausflugsziel für Daheimgebliebene ist der Stadtpark mit Spielplätzen, großem Planschbecken, einer Minigolfanlage, einer riesigen Wiese und dem Planetarium. Wer mag, packt die Badesachen ein und kühlt sich im Anschluss im Stadtparkbad ab.

Wasserspaß in und um Hamburg

Ab ins kühle Nass heißt es auch andernorts in Hamburg. Neben den Freibädern bietet die Stadt ein Dutzend Badeseen und Naturbäder - vom Farmsener Strandbad bis zum Boberger See. Besonders lohnend ist ein Ausflug in die Vierlande: Dort lässt sich der Badespaß am Oortkatener See oder am See Hinterm Horn mit einer Fahrrad- oder Paddeltour entlang der Dove-Elbe verbinden.

Wassersportler kommen in Hamburg vielerorts auf ihre Kosten. Drei Flüsse und etliche Kanäle machen die Stadt zu einem idealen Kanu-Revier. In vielen Stadtteilen finden sich Bootsverleihe, die stundenweise oder ganztägig Kanus, Kajaks und Stand-up-Paddling-Boards verleihen, an der Alster sind auch Segelboote zu mieten. Schüler, die das Segeln, Rudern, Paddeln oder Surfen erst erlernen möchten, können mit dem Ferienpass an vergünstigten Kursen teilnehmen.

