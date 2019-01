Sind Haustiere unsere Freunde? Wie sollten wir sie dann behandeln? Worauf überhaupt ist der Anspruch gegründet, Tiere halten zu dürfen? Sollten Tiere nicht wie Menschen über geschützte Rechte verfügen, etwa über ein Recht auf Freiheit?

Wenn es ums Tierwohl geht, stellen sich Fragen in Hülle und Fülle. Manche umhegen "ihre" Tiere, als wären sie Kinder, kleiden sie ein, verwöhnen sie mit edlem Futter und bringen sie, wenn sie krank sind, zum Tierheilpraktiker. Ist das Ausdruck von Empathie, ethisch vorzügliches Verhalten - oder ein großes Missverständnis, ethisch und evolutionsbiologisch?

Seit Jahrtausenden jagen wir Tiere, züchten sie, töten sie, essen sie auf. Vergehen wir uns damit an der Kreatur oder handeln wir, im Gegenteil, im Sinne der Natur? Wo schlägt Tierhaltung, wo schlägt Fürsorge fürs Tier um in Tierquälerei? Um unseren widersprüchlichen Umgang mit dem Tier kreist die aktuelle NDR Debatte, und einige der Fragen, die sich da stellen, diskutieren wir in der Sendung "NDR Kultur kontrovers" am Dienstag, dem 22. Januar, von 19:30 bis 20 Uhr.

