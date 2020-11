In dieser Sondersendung wird der NDR Kultur Sachbuchpreis 2020 verliehen. Redakteur Ulrich Kühn führt durchs Programm, in dem die beiden Preisträger Caroline Criado-Perez und Andreas Kossert zu Gast sein werden. Zum ersten Mal hatte die Jury in diesem Jahr zwei Siegertitel gekürt.

Die in London lebende Autorin Caroline Criado-Perez erhält die Auszeichnung für "Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert". Ein Porträt stellt die international bekannte feministische Aktivistin und ihr Buch vor. Der zweite Gewinner, der Historiker Andreas Kossert, spricht in der Sachbuchpreis-Sondersendung über sein nun ausgezeichnetes Werk "Flucht. Eine Menschheitsgeschichte".

Weitere Informationen "Flucht" und "Unsichtbare Frauen" gewinnen Sachbuchpreis 2020 Erstmalig gewinnen zwei Bücher den NDR Kultur Sachbuchpreis: "Unsichtbare Frauen" von Caroline Criado-Perez und "Flucht" von Andreas Kossert. mehr

Mitglieder der Jury im Gespräch

Weitere Gäste sind die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Allmendinger, und der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Claussen, die beide Mitglieder der Jury sind. Mit der Jury-Vorsitzenden und NDR Programmdirektorin Hörfunk, Katja Marx, spricht Ulrich Kühn zum Auftakt der Sendung. Einen Impuls zum öffentlichen Diskurs und zur Bedeutung von Sachbüchern gibt Susan Neiman, die amerikanisch-deutsche Philosophin und Direktorin des Einstein Forums in Potsdam.

Förderpreis Opus Primum an Veronika Settele

In der Sendung vergibt außerdem die VolkswagenStiftung zum zehnten Mal ihren Förderpreis Opus Primum. Die Auszeichnung für die beste wissenschaftliche Nachwuchspublikation geht an Veronika Settele für "Revolution im Stall. Landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland 1945 - 1990". Hierzu spricht Ulrich Kühn mit der Autorin, der Wissenschaftsjournalistin Jutta von Campenhausen, und dem Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Georg Schütte.

Musik von Solisten des Ensembles musica assoluta

Für den musikalischen Rahmen sorgt ein Solisten-Trio des Ensembles musica assoluta aus Hannover: Thorsten Encke (Violoncello), Jonathan Schwarz (Violine) und Eugene Shon (Klavier) interpretieren Beethoven, Mendelssohn und Piazzolla.