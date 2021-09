Stichwahl in Oldenburg: Krogmann bleibt Oberbürgermeister Stand: 27.09.2021 14:30 Uhr Jürgen Krogmann (SPD) hat sich am Sonntag in der Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Daniel Fuhrhop durchgesetzt und bleibt Oberbürgermeister in Oldenburg.

Er erreichte 54,1 Prozent der Stimmen, Fuhrhop kam auf 45,9 Prozent. Die zweite Amtszeit ist eine Besonderheit für die Stadt Oldenburg: Krogmann ist seit Jahrzehnten der erste Oberbürgermeister, der wiedergewählt wurde. Schon in der ersten Runde der OB-Wahl vor zwei Wochen hatte der SPD-Bewerber vorn gelegen. Die Wahlbeteiligung betrug am Sonntag 60,29 Prozent. Krogmann war 2014 erstmals gewählt worden. Damals erhielt er 69,21 Prozent.

Premiere in Delmenhorst

Ein paar Kilometer weiter östlich gibt es sogar eine echte Premiere: Die von Grünen und CDU unterstützte Politikerin Petra Gerlach wird die erste Oberbürgermeisterin von Delmenhorst. Die bisherige Stadträtin in Cloppenburg erhielt in der Stichwahl 67,9 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend bekannt gab. Die Diplom-Kauffrau setzte sich damit deutlich gegen die SPD-Kandidatin Funda Gür (32,1 Prozent) durch. Der bisherige Amtsinhaber Axel Jahnz (SPD) war nicht mehr angetreten.

Siefken neuer Landrat in der Wesermarsch

Im Landkreis Wesermarsch wird Stephan Siefken neuer Landrat. Der von der CDU unterstützte parteilose Kandidat erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 56,9 Prozent der Stimmen, wie der Landkreis am Abend bekannt gab. Der SPD-Bewerber Frank Ahlhorn bekam 43,1 Prozent. Bei der Wahl waren rund 73.300 Menschen wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung lag bei 61,46 Prozent.

Keine Stichwahl nötig im Landkreis Vechta

Im Landkreis Vechta war gar keine Stichwahl nötig. CDU-Politiker Tobias Gerdesmeyer wurde bereits am 12. September mit 92,64 Prozent der Stimmen zum neuen Landrat gewählt. Der 47-jährige Jurist Gerdesmeyer ist seit 2012 Bürgermeister der Stadt Lohne. Einziger Gegenkandidat bei der Landratswahl war der AfD-Politiker Aloys Thye-Moormann. Er erhielt 7,36 Prozent der Stimmen. Gerdesmeyer folgt auf den bisherigen Landrat Herbert Winkel (CDU), der nicht erneut kandidierte.

