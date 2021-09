Oberbürgermeister in Wolfsburg: Weilmann siegt in Stichwahl

Stand: 27.09.2021 10:38 Uhr

Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen: In Wolfsburg wird Dennis Weilmann neuer Oberbürgermeister der Stadt. Der CDU-Kandidat setzte sich in der Stichwahl am 26. September gegen Iris Bothe (SPD) durch.