OB-Wahlen: Braunschweig, Göttingen und Goslar in SPD-Hand Stand: 27.09.2021 15:04 Uhr Die Rathäuser in Braunschweig und Göttingen bleiben in SPD-Hand. Goslar ist nach zehn Jahren unter OB Junk auch wieder sozialdemokratisch. In Wolfsburg übernimmt dafür CDU-Mann Weilmann das Rathaus.

In Niedersachsens zweitgrößter Stadt hatte die SPD am Abend der Stichwahl Grund zur Freude: Thorsten Kornblum ist neuer sozialdemokratischer Oberbürgermeister von Niedersachsens zweitgrößter Stadt. Der 39-jährige Jurist war bislang Personal- und Rechtsdezernent der Stadt und ließ mit 65,9 Prozent der Stimmen den parteilosen Kandidaten Kaspar Haller hinter sich. Der bisherige Amtsinhaber Ulrich Markurth (SPD) hatte den Posten seit sieben Jahren inne und stellte sich nicht mehr zur Wahl.

CDU-Kandidat wird neuer OB in Wolfsburg

In Wolfsburg kam es zur Stichwahl zwischen Iris Bothe (SPD) und Dennis Weilmann (CDU). Nach zehn Jahren im Amt war das langjährige Stadtoberhaupt Klaus Mohrs (SPD) nicht mehr angetreten. Und die CDU konnte mit dem bisherigen Ersten Stadtrat Weilmann das Amt von der SPD zurückerobern. Bei der Stichwahl erhielt der Jurist 55,9 Prozent. Es sei eine große Ehre, sagte der 46-Jährige. "Ich habe immer gesagt, ich will nicht andere Parteien, sondern Menschen überzeugen. Das ist mir offenbar gelungen", so Weilmann. Nun wolle er die Themen der Stadt schnell angehen: bezahlbares Wohnen, Digitalisierung, Ehrenamt. Dem neuen OB muss jetzt die Kunst gelingen, mit einem SPD-dominierten Stadtrat zusammenzuarbeiten. Aber da mache er sich keine großen Sorgen, wie er sagt. Es habe in den letzten Jahren immer wechselnde Mehrheiten gehabt. "Bei den großen Themen waren wir aber immer einer Meinung."

SPD-Kandidatin wird Göttingens neue OB

In Göttingen wurde der Chefposten im Rathaus ebenfalls neu besetzt. Die Entscheidung über die Nachfolge von Rolf-Georg Köhler fiel in der Stichwahl zwischen Petra Broistedt (SPD) und der von den Grünen aufgestellte Doreen Fragel (parteilos). Am Ende erhielt die SPD-Kandidatin 53 Prozent der Stimmen und ist damit neue Oberbürgermeisterin. SPD-Politiker Köhler hatte das Amt zuvor sieben Jahre inne.

Stichwahl und Vorwürfe in Goslar

In Goslar traten Amtsinhaber Oliver Junk (CDU) und Herausfordererin Urte Schwerdtner (SPD) bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gegeneinander an. Und mit den 62,8 Prozent der Stimmen für Schwerdtner zieht nach zehn Jahren erstmals wieder die SPD ins Rathaus ein. "Das Ergebnis im ersten Wahlgang war zwar sehr eindeutig, aber mir war klar, dass die Stichwahl nochmal alles auf den Kopf stellen kann und deshalb haben wir die vergangenen zwei Wochen nochmal ganz intensiv gearbeitet", sagte Schwerdnter nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Im ersten Wahlgang der Kommunalwahl am 12. September war Schwerdtner auf 49,4 Prozent der Stimmen gekommen, Junk kam in der SPD-Hochburg und Heimatstadt Sigmar Gabriels auf 32,1 Prozent. Gegen Junk hatte das Niedersächsische Innenministerium am 10. September ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Er stehe im Verdacht, bei einem Vergabeverfahren Akten manipuliert zu haben. Junk wehrt sich gegen die Vorwürfe und fand bereits kritische Worte in Richtung SPD-geführtes Innenministerium. Zur jetzigen Wahlniederlage äußern wollte sich Junk bislang nicht.

