Kommunalwahl Osnabrück und Emsland: Stichwahl-Ergebnisse Stand: 27.09.2021 15:42 Uhr CDU-Politikerin Katharina Pötter ist am Sonntag zur neuen Oberbürgermeisterin von Osnabrück gewählt worden. Auch in Papenburg und Melle gibt es jetzt jeweils eine Bürgermeisterin.

In der Stichwahl um das Amt der Oberbürgermeisterin setzte sich Pötter gegen die Bewerberin der Grünen, Annette Niermann, durch. Für Pötter stimmten 56,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Sie tritt die Nachfolge ihres Parteikollegen Wolfgang Griesert an, der aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl angetreten war. Pötter war bislang Stadträtin für Soziales und Bürgerservice in Osnabrück. "Ich glaube, dass es in vielen Fällen tatsächlich gar nicht so schwer ist, etwas schnell zu bewegen, wenn man den Mut hat, gewisse Sachverhalte einfach zu entscheiden", sagte die 42-Jährige dem NDR in Niedersachsen nach ihrer Wahl.

Pötter will vor allem drei Themen anpacken

Pötter erklärte, dass sie möglichst schnell drei Themen angehen wolle: die allgemeine Verkehrslage in der Stadt zu verbessern, mehr für Radfahrende zu tun und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dass im Stadtrat künftig Rot-Grün die Mehrheit stellt, solle dabei kein Hindernis sein. Das drossele das Tempo nicht, so Pötter. "Ich bin natürlich auf die Zustimmung des Rates angewiesen. Aber viele Dinge können wir als Verwaltung auch allein machen und da bin ich überhaupt nicht bange vor, dass das schwieriger wird, als ich es bisher erwartet habe", sagte die CDU-Politikerin. Dafür kenne sie die Stadtverwaltung zu gut.

SPD-Kandidatin erobert Rathaus in Papenburg

In Papenburg (Landkreis Emsland) sitzt zum ersten Mal eine Frau und dann auch noch eine von der SPD auf dem Chefsessel. Vanessa Gattung setzte sich in der Stichwahl um das Amt der Bürgermeisterin mit 62,6 Prozent gegen Pascal Albers (CDU) durch. Bisher war Papenburg stark CDU-dominiert. Der bisherige Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU), der nach 15 Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl angetreten war, übergab Gattung nach ihrer Wahl symbolisch ein Schiffsteuerrad, das bislang in seinem Amtszimmer hing. Für die 32 Jahre alte Gattung hat nun zunächst Priorität, sich in ihre neuen Aufgaben hineinzufinden, wie sie dem NDR in Niedersachsen sagte.

Auch in Melle gewinnt die SPD

In Melle (Landkreis Osnabrück) geht die Chefinnenposition im Rathaus ebenfalls an die SPD. In der Stichwahl um das Amt der Bürgermeisterin siegte Jutta Dettmann (SPD) mit 55 Prozent der Stimmen gegen Frank Vornholt (CDU). Der bisherige Amtsinhaber Reinhard Scholz (parteilos) war im ersten Wahlgang ausgeschieden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.09.2021 | 15:00 Uhr