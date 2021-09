Stand: 27.09.2021 09:12 Uhr Katharina Pötter ist Osnabrücks neue Oberbürgermeisterin

Osnabrücks neue Oberbürgermeisterin heißt Katharina Pötter von der CDU. Bei der Stichwahl am Sonntag erhielt die Juristin 56,09 Prozent der Stimmen, teilte die Stadt mit. Konkurrentin Annette Niermann von den Grünen erhielt 43,91 Prozent. Pötter, seit 2019 Stadträtin, hatte auch in der ersten Runde vor zwei Wochen die meisten Stimmen erhalten. Da keiner der acht Kandidatinnen und Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen bekam, wurde eine Stichwahl zwischen Pötter und Niermann nötig. Bei der OB-Wahl waren mehr als 131.323 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,25 Prozent. Der bisherige Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) trat aus Altersgründen nicht mehr an.

VIDEO: Osnabrück: Wer wird Oberbürgermeisterin? (3 Min)

