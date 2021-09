Hannover: SPD-Kandidat Krach zum Regionspräsidenten gewählt Stand: 27.09.2021 14:49 Uhr Mit einem klaren Sieg in der Stichwahl hat sich der SPD-Politiker Steffen Krach das Amt des Regionspräsidenten in Hannover gesichert. Weitere Stichwahlen gab es etwa um das Landratsamt in Hildesheim.

Steffen Krach tritt am 1. November die Nachfolge des langjährigen Regionspräsidenten und SPD-Parteikollegen Hauke Jagau an. Dem NDR in Niedersachsen sagte er: "Ich habe auch Respekt, Angst vor der Aufgabe, absolut. Das ist eine Riesenverwaltung." Die Region Hannover sei mit 1,2 Millionen Menschen sehr, sehr groß und die Themen unglaublich vielfältig. "Ich habe aber auch richtig Lust, diese Region Hannover weiterzuentwickeln und richtig gut in die Zukunft zu führen", sagte er.

42 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder

Krach setzte sich in der Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten mit einem Anteil von 63,9 Prozent der Stimmen klar gegen seine Mitbewerberin Christine Karasch von der CDU durch. Krach arbeitete zuletzt als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in der Senatskanzlei Berlin. Der 42-Jährige ist in Hannover geboren, verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Vorgänger Hauke Jagau war nach 15 Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl angetreten. Die Region Hannover ist der einwohnerstärkste Kommunalverband in Niedersachsen, der 2001 aus dem früheren Landkreis Hannover und der Stadt Hannover gegründet wurde.

Landkreis Hildesheim: Bernd Lynack ist neuer Landrat

Im Landkreis Hildesheim haben die Wählerinnen und Wähler in der Stichwahl über einen neuen Landrat abgestimmt: Der SPD-Kandidat Bernd Lynack holte 62,5 Prozent der Stimmen und lag damit klar vor seiner Konkurrentin Evelin Wissmann, die als parteilose Kandidatin für die CDU angetreten war. Die Landratswahl war nötig geworden, weil Amtsinhaber Olaf Levonen (SPD) nach einer Doktortitel-Affäre abgetaucht war.

Nienburg: Jan Wendorf ist neuer Bürgermeister

In Nienburg waren die beiden Einzelbewerber Bernd Rudolph und Jan Wendorf in die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters gegangen. Mit einem knappen Vorsprung entschied Wendorf die Wahl für sich: Für ihn stimmten 51,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Wendorf war bei der Wahl von SPD, CDU, FDP und zwei Wählergemeinschaften unterstützt worden und ist Vertreter des jetzigen Bürgermeisters Henning Onkes (parteilos).

Wahlergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.09.2021 | 10:00 Uhr