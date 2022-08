Zwischenfälle mit Schlangen: Haltungsverzicht gefordert

Tierschutzbeauftragte fordert: Keine Schlangen halten Stand: 05.08.2022 14:29 Uhr Ausgebüxte Pythons in Hannover, 115 illegal gehaltene Giftschlangen im Landkreis Wolfenbüttel: Niedersachsens Tierschutzbeauftragte Dämmrich nimmt die Fälle zum Anlass für generelle Kritik.

Die Privathaltung von gefährlichen Tieren sei kaum artgerecht. Darauf sollte im Sinne des Tierschutzes verzichtet werden, sagte Michaela Dämmrich am Freitag in Hannover. Die Haltungsbedingungen in Terrarien, Aquarien oder Käfigen in Wohnungen seien oft schlecht und entsprächen nicht dem Tierschutzgesetz.

VIDEO: Frau aus Sehlde nach Schlangenbiss außer Lebensgefahr (27.06.2022) (4 Min)

Bislang keine Kontrolle bei Heimtierhaltung vorgesehen

Dämmrich stellte klar, dass eine Haltung von bestimmten gefährlichen exotischen Wildtieren nur mit einer Ausnahmegenehmigung der zuständigen kommunalen Behörden erlaubt ist. Diese soll nur nach einer ausführlichen Prüfung vergeben werden. Anders sehe es aus, wenn die Tiere bereits privat gehalten werden. Außer bei Hunden seien Kontrollen oder Überwachungen bei der privaten Heimtierhaltung - im Unterschied zur Nutztierhaltung - nicht vorgesehen. Missstände würden deshalb nur selten aufgedeckt, so Dämmrich.

Tierschutzbeauftragte für klare Einfuhrverbote

Zugleich seien der Verkauf und die Nachzucht solcher Tiere ein Riesengeschäft, auch wenn die Einfuhr zumeist illegal sei, sagte die Tierschutzbeauftragte. Für exotische Tierarten, die nur in ihren Heimatländern dem Artenschutz unterliegen, forderte sie europaweite Einfuhrverbote. Diese Tiere müssten unbedingt ins EU-Recht aufgenommen werden, damit sie nicht mehr eingeführt werden können.

Grüne fordern "Führerschein" für Halter

Zuvor hatte bereits die Landtagsfraktion der Grünen nach Zwischenfällen mit privat gehaltenen Schlangen einen"Führerschein" für die Haltung von exotischen Tieren gefordert. In Hannover war in den vergangenen Wochen zweimal eine Python entwischt. Im Landkreis Wolfenbüttel war eine Halterin von einer Klapperschlange gebissen worden und schwebte daraufhin zeitweise in Lebensgefahr. Die 35-Jährige hielt 115 Schlangen ohne Genehmigung in Kisten in ihrer Wohnung.

