Winterspaß im Harz: Schnee, Matsch und volle Pisten Stand: 23.01.2022 17:02 Uhr Trotz des tristen und nassen Wetters sind am Wochenende Tausende Menschen in den Harz gefahren. Parkplätze waren voll belegt, es gab viele Falschparker, wie die Polizei Oberharz mitteilt.

Für viele Niedersachsen ging es zum Rodeln und Skifahren ins Mittelgebirge. Wintersportler konnte noch einige Skigebiete nutzen. Um wirklich durch den Schnee zu stapfen, mussten die Besucher hoch auf rund 800 Meter. Dort lag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Sonnabend die Schneefallgrenze.

Videos 1 Min Ski- und Rodel-Spaß: Schnee im Harz Der Schnee sorgte für ein kleines Winterintermezzo. Die Menschen auf den Pisten mit Schlitten und Skiern hat es gefreut. 1 Min

Beschneiungsanlagen am Wurmberg

Seit Mitte der vergangenen Woche liefen die Beschneiungsanlagen am Wurmberg in Braunlage. "Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt und mit dem Neuschnee alles wieder schön gemacht", sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt, vor dem Wochenende. Am Sonnabend lag dort noch 30 Zentimeter Schnee. Auch die Piste am Hexenritt war laut Betreiber gut besucht.

Skibetrieb in St. Andreasberg wegen Regen eingestellt

Am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg hingegen wurde bereits am Sonnabend der Skibetrieb wegen der Regenfälle und der stark aufgeweichten Pisten eingestellt, wie die Liftbereiber mitteilten.

