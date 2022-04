Weniger Ausbildungsverträge im Handwerk in Niedersachsen Stand: 23.04.2022 11:00 Uhr Immer weniger junge Menschen entscheiden sich in Niedersachsen für eine Ausbildung in einem Handwerksberuf. Das zeigen Zahlen der Landesvertretung der Handwerkskammer.

Demnach wurden im Jahr 2011 noch 19.000 Lehrverträge abgeschlossen, 2021 waren es lediglich 15.500. Gleichzeitig habe sich die Auftragslage in vielen Betrieben verbessert und entsprechend gebe es auch mehr Arbeitsplätze. Zwischen 2009 und 2019 wurden der Kammer zufolge 50.000 neue Stellen im niedersächsischen Handwerk geschaffen.

Handwerkskammer: fehlende Anerkennung

Ein mögliches Problem sieht Andreas Lehr, Sprecher der Handwerkskammer für Osnabrück, das Emsland und die Grafschaft Bentheim, im Image des Handwerksberufs. Es fehle an Anerkennung: "Die Politik hat es in der Vergangenheit nicht geschafft, die duale Ausbildung und die akademische Ausbildung gleichwertig zu behandeln." Dies sei ein Grund dafür, dass sich immer mehr Schulabgänger für ein Studium und gegen eine Lehre entscheiden. Laut der aktuellen Frühjahrs-Konjunkturbefragung habe fast jeder zweite Betrieb in der Region freie Stellen.

