Warnstreiks am Montag bei Bus- und Eisenbahnbetrieben Stand: 22.04.2022 18:53 Uhr Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat für kommenden Montag Warnstreiks bei Bus- und Eisenbahnbetrieben in Niedersachsen angekündigt.

Zur Arbeitsniederlegung seien die Beschäftigten der RegioBus Hannover, der Verden-Walsroder-Eisenbahn und von Aller-Bus aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. In Hannover solle der Warnstreik von 1 Uhr in der Nacht zu Montag bis 1 Uhr am Folgetag dauern. In Verden sollen die Beschäftigten die Arbeit von 5 bis 10 Uhr niederlegen.

ver.di verlangt eine Lohnerhöhung von 7 Prozent

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber vor der vierten Verhandlungsrunde am 26. April in Fulda erhöhen. Geplant seien Warnstreiks unter anderem auch in Schleswig-Holstein. Ver.di fordert für bundesweit rund 6.000 Beschäftigte der nicht bundeseigenen Eisenbahnen, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen, eine Lohnerhöhung von 7 Prozent. In der Region Hannover sind rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Verhandelt wird mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen.

