Trotz zehn Zentimeter Neuschnee: Rodelspaß wohl nur im Harz Stand: 01.04.2022 19:55 Uhr Pünktlich zum Beginn der Osterferien ist in Teilen Niedersachsens der Winter zurückgekehrt. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fielen im Harz. Für die meisten Wintersportvergnügen ist das wohl zu wenig.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat zwar frostige Nächte bis mindestens Sonntag prognostiziert. Doch weiterer Schnee wird ab dem Wochenende nicht mehr erwartet - und die weiße Pracht wird selbst im Harz nicht für alle Wintersport-Vergnügen ausreichen. Dies betrifft etwa Ski-Langlauf und Alpin-Ski. Die neue Schneedecke sei einfach zu dünn, sagte der Betreiber der Wurmbergseilbahn in Braunlage dem NDR in Niedersachsen. Die Schneemassen, mit denen im Winter die Pisten präpariert wurden, seien bereits zuvor weggetaut.

Rodeln im Harz wohl möglich

An einigen Hängen wird aber wohl Rodeln möglich sein. Der Harzer Tourismusverband empfiehlt, sich am Wochenende vorab in den Ferienorten zu informieren, ob denn Schnee zum Rodeln liegt. Zum Wandern im Schnee reiche es allemal, hieß es.

Auto landet im Graben - 37-Jähriger schwer verletzt

Aufgrund des am Donnerstagabend in einigen Regionen Niedersachsens einsetzenden Schneefalls war es am Freitagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Im Landkreis Osnabrück wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Der 37-Jährige war mit seinem Wagen auf schneeglatter Straße in einen Graben gerutscht. Die Feuerwehr musste das Dach abnehmen, um den eingeklemmten Fahrer aus seinem Wagen in Melle zu befreien, teilte die Polizei mit. Der Mann kam ins Krankenhaus, am Auto entstand Totalschaden.

Schülertransport rutscht gegen Baum

Im Landkreis Goslar kam es zu rund 25 schnee- und glatteisbedingten Unfällen. In Jerstedt rutschte ein Schülertransport gegen einen Baum. Dabei wurde ein Schulkind durch Glasscherben leicht verletzt. Zudem sorgten liegen gebliebene Lastwagen für Staus. Die Räumdienste waren im Dauereinsatz.

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Wie bereits am Donnerstag kam es auch am Freitag zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr: Die Deutsche Bahn meldete, dass es gerade im Bereich Göttingen, Braunschweig, Hildesheim witterungsbedingte Probleme an einigen Weichen geben hat. Reisende wurden gebeten, sich auf Verspätungen einzustellen und rechtzeitig die Abfahrtszeiten zu kontrollieren.

Weitere Informationen Wettervorhersage für Niedersachsen Wie wird das Wetter heute, morgen und in den kommenden Tagen? Die Aussichten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2022 | 08:00 Uhr