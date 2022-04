Trickbetrüger greifen in Niedersachsen derzeit offensiv an Stand: 12.04.2022 18:22 Uhr Schockanrufe, Enkeltrick, Drohmails, Anwaltsschreiben, falsche Polizisten: Die Kreativität von Kriminellen kennt kaum Grenzen. Immer wieder warnt die Polizei in Niedersachsen vor Betrugsmaschen.

Die Verbrecherbanden agieren zum Teil aus dem Ausland und setzen auf Angst, Überrumpelung und Schamgefühl ihrer Opfer. Sie schlagen vor allem bei älteren Menschen zu, haben in der Vergangenheit immer wieder Seniorinnen und Senioren um ihr Vermögen, Schmuck und Gold gebracht. Auch jüngere Menschen sind nicht vor den Betrugs-Attacken gefeit.

Porno-Erpressung via Email

In der Region Osnabrück häufen sich zurzeit Betrugsversuche, von denen jüngere Menschen betroffen sind. Erpresser versenden Drohmails, in denen sie behaupten, Trojaner auf das Telefon oder den Rechner der Opfer gespielt und die Geräte-Kameras gehackt zu haben. Sollten diese nicht eine bestimmte Summe, in den aktuellen Fällen 1.800 Euro, an eine Bitcoin-Adresse zahlen, würden Aufnahmen veröffentlicht, die die Betroffenen beim Konsum pornografischer Inhalte und sexuellen Handlungen zeigen. Laut Polizei handelt es sich vielfach um einen Massenversand an beliebig ausgewählte E-Mail-Adressen. Bislang lägen den Ermittlern zufolge allerdings keine Hinweise darauf vor, dass die Smartphones oder Computer der Empfänger dieser Drohmails tatsächlich gehackt worden sind und Videos der Betroffenen existieren.

WhatsApp-Gewinnspiele und "verlorene" Handys

Im Landkreis Hameln-Pyrmont hingegen versuchen Betrüger über WhatsApp-Nachrichten bei ihren Opfern abzuräumen. Laut Polizei sei ein angebliches Gewinnspiel von Milka im Umlauf - die digitale Eiersuche zu Ostern. Außerdem hätten Bürgerinnen und Bürger Nachrichten bekommen mit dem Wortlaut "Mama/Papa, mein Handy ist kaputt/ich habe mein Handy verloren. Das ist meine neue Nummer". Nach kurzem Smalltalk heißt es, dass dringende Onlineüberweisungen bezahlt werden müssten, der Online-Zugang aber noch auf dem angeblich verloren gegangenen Telefon aktiv sei und man deswegen auf die Hilfe der Eltern angewiesen sei. Angehörige konnten der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden zufolge in letzter Sekunde verhindern, dass eine 58 Jahre alte Frau aus Eschershausen und eine 60 Jahre aus Hessisch Oldendorf aufgrund derartiger Nachrichten höhere Summen überweisen. Ein 58 Jahre alter Mann aus der Samtgemeinde Ilmenau (Landkreis Lüneburg) hatte weniger Glück. Er überwies einen niedrigen vierstelligen Betrag an ein Konto der Betrüger.

Lotto-Betrug mit falschen Anwaltsschreiben

Bei der Polizei Wilhelmshaven/Friesland und im Landkreis Wesermarsch verschicken Unbekannte seit einiger Zeit als "vorgerichtiche Mahnung" deklarierte gefälschte Anwaltsschreiben. Eine angebliche Kanzlei aus München fordert darin die Empfänger auf, 289,50 Euro an eine Lotto-Zentrale zu zahlen. Den Ermittlern zufolge gibt es weder die Kanzlei, noch das Lotto-Unternehmen. In und um Brake seien vor allem ältere Menschen Geschädigte. Zudem soll es in den Einsatzgebieten wiederholt Schockanrufe und verdächtige WhatsApp-Nachrichten gegeben haben.

Das raten die Ermittler

Seien Sie IMMER misstrauisch

Lassen Sie sich nicht zur Eile drängen und unter Druck setzen

Besprechen Sie sich immer mit Angehörigen

Egal ob per Telefon, WhatsApp oder Mail: Gehen Sie nicht auf Zahlungsforderungen ein

Drohmails gegebenenfalls löschen und Absender als Spam melden und blockieren

Rufen Sie immer auf der angeblich verloren gegangenen Telefonnummer zurück

Öffnen Sie niemandem die Tür, den Sie nicht erwarten und nicht kennen

Übergeben Sie weder Bargeld noch Wertgegenstände an angebliche Polizisten

Informieren Sie IMMER die Polizei unter der Nummer 110 oder den lokalen Dienststellen

