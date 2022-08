Schuljahr beginnt: GEW fordert eine Milliarde Euro für Bildung Stand: 22.08.2022 11:46 Uhr Am Donnerstag starten Niedersachsens Schülerinnen und Schüler ins neue Schuljahr. Kurz vor Beginn macht die Bildungsgewerkschaft GEW auf Probleme aufmerksam: Gut 10.000 Schulbeschäftigte fehlten.

von Mandy Sarti

Zudem müsse dringend mehr Geld für Bildung in die Hand genommen werden. "SPD, CDU, FDP und Grüne haben in unterschiedlichen Regierungs-Konstellationen gemeinsam versagt", sagte der GEW-Landesvorsitzende Stefan Strömer am Montag in Hannover. "Nun müssen sie eine gemeinsame Investitionsoffensive starten. Wir fordern sofort eine Milliarde Euro für die Bildung." Konkret erwartet er nach eigenen Angaben, dass nach der Landtagswahl am 9. Oktober ein Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht wird. Mit dem Geld solle der Lehrkräftemangel an Schulen bekämpft werden.

AUDIO: Lernlücken, Corona und der Lehrkräftemangel - Wie läuft der Schulstart im Norden (57 Min) Lernlücken, Corona und der Lehrkräftemangel - Wie läuft der Schulstart im Norden (57 Min)

GEW: Ausbildungs-Kapazitäten an Hochschulen ausweiten

Denn nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fehlen in Niedersachsen rund 10.000 Schulbeschäftigte. Die Kritik: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) benenne den Bedarf nicht offen. Die GEW fordert deshalb, dass die Ausbildungs-Kapazitäten an Hochschulen ausgeweitet werden. Mit den gut 1.400 Absolventinnen und Absolventen könne bei Weitem nicht der Bedarf gedeckt werden, so die Überzeugung. Zudem brauche es Entlastung für die Lehrkräfte. "Dazu gehört auch die Senkung der Unterrichtsverpflichtung, beginnend mit einer Stunde weniger für die Grundschullehrkräfte", zeigte sich Strömer überzeugt. Daneben müssten Lehrkräfte "schleunigst" nach Vergütungsstufe A13 bezahlt werden.

Weitere Informationen Niedersachsen erwartet 12.000 Erstklässler mehr als 2021 Lehrerverbände und Eltern befürchten, dass Niedersachsens Schulen damit nach den Ferien überfordert sein könnten. (12.08.2022) mehr

"Schuljahr wird kein Sonntagsspaziergang"

Für das neue Schuljahr hat das Kultusministerium gut 2.100 Stellen ausgeschrieben, am Freitag waren davon rund 1.700 besetzt. Laut Kultusminister Tonne ist dieses Jahr besonders herausfordernd - es werden deutlich mehr Grundschülerinnen und Grundschüler erwartet. "Das Schuljahr wird mit Sicherheit kein Sonntagsspaziergang, sondern eine große Kraftanstrengung", prognostizierte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Gut 20.000 zusätzliche Kinder werden erwartet. Dies liege einerseits an der steigenden Geburtenrate, aber auch daran, dass viele Eltern möglicherweise pandemiebedingt die Einschulung ihrer Kinder zurückgestellt haben. Auch Kinder aus der Ukraine, die aufgrund des Angriffskrieges nach Deutschland gekommen sind, benötigen einen Schulplatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.08.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule