Stand: 28.05.2019 11:45 Uhr

Razzia gegen Schwarzarbeit: Hunderte Verstöße

Mit Fokus auf die Baubranche haben Fahnder in Niedersachsen Hunderte Betriebe auf Fälle von Schwarzarbeit überprüft. Dabei stellten Mitarbeiter von Zoll und Kommunen 383 mutmaßliche Verstöße fest. Insgesamt wurden vergangene Woche 823 Betriebe und 2.157 Personen kontrolliert, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte.

Videos 28:30 Wie geht das? Mit dem Zoll auf Streife Wie geht das? Gepäckkontrolle am Flughafen oder die Bekämpfung von Schwarzarbeit - die Arbeit des Zolls ist vielfältig. Die Reportage zeigt, wie die Bundesbehörde in Hamburg operiert. Video (28:30 min)

Zu wenig Lohn, illegal beschäftigte Ausländer

Bei rund einem Drittel der Verstöße besteht demnach der Verdacht, dass die Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn bezahlt haben. In 18 Prozent der Fälle waren die Beschäftigten offenbar nicht sozialversichert, in weiteren 18 Prozent wurden Ausländer illegal beschäftigt. Für zwei Überprüfte aus dem Landkreis Lüneburg gibt es eine Ausreiseaufforderung. Sie wurden laut Wirtschaftsministerium an die Ausländerbehörde übergeben. Weitere mutmaßliche Verstöße betreffen Handwerksrecht und Sozialleistungsbetrug, hieß es weiter.

Die Kontrollen in Südniedersachsen

Landkreise: Braunschweig, Goslar, Göttingen, Helmstedt, Northeim, Peine

Städte: Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg und Goslar

45 Fahnder

123 Betriebe

324 Überprüfte

74 mutmaßliche Verstöße

Die Kontrollen im Nordwesten

Landkreise: Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland, Grafschaft Bentheim, Oldenburg, Osnabrück, Vechta, Wesermarsch, Wittmund

Städte: Delmenhorst, Emden, Oldenburg, Wilhelmshaven und Lingen

145 Fahnder

334 Betriebe

902 Überprüfte

125 mutmaßliche Verstöße

Die Kontrollen in der Landesmitte

Landkreise: Diepholz, Hildesheim, Nienburg und die Region Hannover

Städte: Hameln und Hannover

40 Fahnder

115 Betriebe

287 Überprüfte

79 mutmaßliche Verstöße

Die Kontrollen im Nordosten

Landkreise: Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Uelzen, Verden

Städte: Cuxhaven

113 Fahnder

251 Betriebe

644 Überprüfte

105 mutmaßliche Verstöße

Zollchefin lobt Zusammenarbeit

An der vom Ministerium und Zoll koordinierten viertägigen Aktion waren rund 300 Bedienstete von Kommunen, Ausländerbehörden, Jobcentern, Gewerbeaufsichtsämtern und der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft beteiligt. Die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, betonte die gute Zusammenarbeit der Behörden. Diese solle weiter vertieft werden.

