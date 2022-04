Ostermärsche in Niedersachsen rufen zum Frieden auf Stand: 16.04.2022 13:12 Uhr Die Friedensbewegung will an den Ostertagen auch in Niedersachsen mit Demos, Fahrradtouren und Mahnwachen gegen den Krieg in der Ukraine protestieren. Die Aktionen von heute im Überblick.

Wegen der Pandemie mussten die Ostermärsche in den vergangenen zwei Jahren an vielen Orten als virtuelle und digitale Kundgebungen stattfinden. In diesem Jahr haben nun wieder verschiedene Initiativen, Parteien, Gewerkschaften und Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen zu Demonstrationen in etlichen niedersächsischen Städten aufgerufen. Nach Angaben des in Bonn ansässigen Netzwerks Friedenskooperative soll es bundesweit an rund 100 Orten Aktionen geben, in Niedersachsen wurden mehr als ein Dutzend Veranstaltungen angemeldet. In vielen Kommunen starteten Kundgebungen und Märsche bereits am Vormittag.

"Nur Verhandeln bringt Frieden"

In Osnabrück wurde zu einer Friedensradfahrt aufgerufen, das Motto: "Eskalationsspirale durchbrechen - Atom- und Hochrüstung stoppen - Klima schützen!". Die Kundgebung in Braunschweig stand unter der Überschrift: "Die Waffen nieder!" In Unterlüß bei Celle war der Rüstungsbetrieb Rheinmetall Ziel des Demonstationszugs. In Emden rief das Aktionsbündnis Ostfriesischer Ostermarsch zur Demonstration auf, der Slogan hier: "Frieden braucht Bewegung". Das Motto in Hannover lautete: "Kriege töten. Rüstung zerstört und macht arm. Nur Verhandeln bringt Frieden." In Wolfsburg gehörte der evangelische Superintendent Christian Berndt zu den Sprechern bei der Kundgebung.

Ostermärsche und Friedenskundgebungen in Niedersachsen und Bremen - ein Überblick

10 Uhr Ostermarsch in Nordenham , Bahnhofsvorplatz

, Bahnhofsvorplatz 10 Uhr Friedenskundgebung in Osnabrück , Theatervorplatz

, Theatervorplatz 11 Uhr Ostermarsch in Braunschweig , Kohlmarkt

, Kohlmarkt 11 Uhr Ostermarsch in Wolfsburg , Gewerkschaftshaus,

, Gewerkschaftshaus, 11 Uhr Ostermarsch in Lüneburg , Clamart-Park

, Clamart-Park 11 Uhr Friedensandacht in Unterlüß , Bürgerpark

, Bürgerpark 11 Uhr Ostermarsch in Oldenburg , Bahnhofsplatz

, Bahnhofsplatz 11 Uhr Ostermarsch in Friedland , Festplatz Groß Schneen

, Festplatz Groß Schneen 11 Uhr Ostermarsch in Hameln , Europlatz

, Europlatz 11 Uhr Ostermarsch in Bremen , Marktplatz

, Marktplatz 11 Uhr Ostermarsch in Goslar , Denkmal der Goslarer Jäger

, Denkmal der Goslarer Jäger 11.15 Uhr Ostfriesischer Ostermarsch in Emden , Bahnhof

, Bahnhof 11.30 Uhr Ostermarsch in Hannover , Aegidienkirche

, Aegidienkirche 12 Uhr Ostermarsch-Fahrradtour nach Hasbergen , Start am Rathaus in Osnabrück

, Start am Rathaus in Osnabrück 12 Uhr Ostermarschkundgebung in Göttingen , Wilhelmsplatz (Fußgängerzone)

, Wilhelmsplatz (Fußgängerzone) 13 Uhr Friedenskundgebung in Braunschweig , Platz der Deutschen Einheit

, Platz der Deutschen Einheit 15 Uhr Friedensmarsch, Wilhelmshaven

Hunderttausende bei Kundgebungen

Der erste Ostermarsch in der Geschichte der Bundesrepublik führt 1960 von norddeutschen Städten in die Lüneburger Heide. Die Idee stammte aus Großbritannien. Dort hatten Friedensaktivisten bereits zwei Jahre zuvor einen dreitägigen Protestmarsch zu Ostern organisiert. Kubakrise und Ost-West-Konflikt schüren in den 60er-Jahren die Angst vor einem atomaren Weltkrieg und ließen die Ostermärsche zu einer Massenbewegung anwachsen. Zu Spitzenzeiten der Bewegung Ende der 1960er-Jahre sowie während der Nachrüstungsdebatte zu Beginn der 1980er-Jahre kamen Hunderttausende zu den Kundgebungen.

