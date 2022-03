Notfallplan Gas: Niedersachsens Industrie fürchtet Warnstufe 3 Stand: 31.03.2022 08:30 Uhr Wegen des Gas-Streits mit Russland gilt die Warnstufe 1 im Notfallplan Gas. Das hat zunächst keine konkreten Auswirkungen auf Menschen und Wirtschaft in Niedersachsen. Die gäbe es aber in Warnstufe 3.

Im Moment sind die Menschen in Niedersachsen lediglich zum Gas-Sparen aufgerufen. "Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe", versicherte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), als er am Mittwoch die Frühwarnstufe im Notfallplan Gas ausrief. Auch in der Warnstufe 3, der Notfallstufe, gelten Haushaltskunden, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen, Polizei und Feuerwehr als besonders geschützte Kunden. Dann allerdings würde der Industrie Gas zugeteilt - auch in Niedersachsen.

Autobranche und Chemiewerke benötigen sehr viel Gas

Die Bundesnetzagentur entscheidet darüber, wer einen großen und wer einen geringen Anspruch auf Gas hat. In Energieversorgerkreisen ist bekannt, wer die großen Gasverbraucher sind: Wenn in Niedersachsen Unternehmen wie Autobauer VW und Zuliefererbetriebe sowie das Chemiewerk in Stade oder Papier- und Kartonfabriken wie in Varel zeitweise die Produktion einstellen, könne sehr viel Gas gesperrt werden, heißt es aus Energieversorgerkreisen. Auch Gaskraftwerke, Vergnügungsparks und große Spaßbäder in Niedersachsen würden dann ganz genau unter die Lupe genommen werden.

IHKN befürchtet verheerende Folgen

Dass Deutschland sich auf den Ernstfall vorbereitet, bewertet die Industrie- und Handelskammer in Niedersachsen (IHKN) als verantwortungsvoll. Gleichzeitig befürchtet sie aber verheerende Folgen für die Industrie in Niedersachsen, wenn es tatsächlich zu einem Gas-Lieferstopp kommen sollte. Der Chef des Arbeitgeberverbands NiedersachsenMetall, Volker Schmidt, sprach von einem drohenden "Super-GAU" für Millionen von Beschäftigten. Er kritisiert, dass die Politik Haushaltskunden schützt, während in der Wirtschaft Jobs auf dem Spiel stehen.

Otte-Kinast will Sonderstatus für Lebensmittelbranche

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fordert, dass nicht allein auf den Energieverbrauch geschaut wird, sondern auch auf die Folgen, wenn Produktionsprozesse abrupt gestoppt werden würden. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) spricht sich für einen Sonderstatus für die Lebensmittelbranche in Niedersachsen aus - ebenso auch für Haushalte und Krankenhäuser.

