Nienhagen: OLG bestätigt Haftstrafe gegen Ex-Polizisten Stand: 07.07.2022 20:08 Uhr Das Oberlandesgericht Lüneburg hat die dreijährige Haftstrafe für einen ehemaligen Polizisten bestätigt. Der 56-Jährige hatte zahlreiche Hochsitze angezündet, um sich an der Jägerschaft zu rächen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine höhere Strafe für den Mann gefordert und deshalb Revision eingelegt: Vier Jahre und acht Monate sollte er ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht Lüneburg (OLG) bestätigte am Donnerstag grundsätzlich, dass die Strafen für die einzelnen Taten zu niedrig ausgefallen war. Die 17 angeklagten und in der Vorinstanz verurteilten Taten wurden jeweils mit neuen Strafmaßen versehen. In der Summe blieb es allerdings bei den drei Jahren Haft.

Jägerschaft wollte ihn nicht: Mann wollte sich rächen

Der Ex-Polizist hatte zwischen 2016 und 2020 in der Region um Nienhagen (Landkreis Celle) zahlreiche Hochsitze und Strohmieten angezündet sowie Wildkameras gestohlen. Sein Motiv: Er wollte in die Jägerschaft aufgenommen werden, scheiterte jedoch daran. Dafür wollte er sich nach eigener Aussage rächen. Der 56-Jährige hatte im ersten Prozess die meisten Taten gestanden.

Weitere Informationen Nach Strohballen-Brand: 54-Jähriger in U-Haft Nach dem Brand von rund 1.000 Strohballen in Nienhagen (Landkreis Celle) ist ein 54-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde nach seiner Festnahme bei Durchsuchungen belastendes Beweismaterial entdeckt. (17.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.07.2022 | 15:00 Uhr