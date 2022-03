Niedersachsen will Übergangsfrist für Corona-Regeln nutzen Stand: 10.03.2022 17:29 Uhr Die Landesregierung will einzelne Corona-Regeln in Niedersachsen bis zum 2. April verlängern. Möglich machen soll das eine Übergangsfrist, die der Bund den Ländern gewährt.

Die bundesweiten Maßnahmen laufen zum 20. März aus. Für die Landesregierung steht aber fest: Einzelne Corona-Beschränkungen werden in Niedersachsen weiter gelten - auf jeden Fall bis Anfang April. "Wir werden jedes Instrument, das der Bund uns in der Pandemiebekämpfung ab dem 20. März noch lässt, nutzen", sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Nach dem Willen des Bundes sollen die Länder diese Frist bekommen, um etwa weiter die Masken- und Testpflicht anordnen zu können. Eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes hatte die Bundesregierung diese Woche angekündigt.

Landesregierung prüft zulässige Maßnahmen

Was genau den Menschen in Niedersachsen bis zum 2. April an Regeln erhalten bleibt, ist noch nicht entschieden. Aktuell prüfe die Landesregierung, welche Maßnahmen nach der neuen Bundesgesetzgebung überhaupt noch zulässig sein werden, so die Gesundheitsministerin. "Wir werden auch nach dem 20. März in bestimmten Lebensbereichen Regelungen wie Maske tragen und Testverpflichtungen aufrechterhalten". Die SPD-Politikerin betonte: "Die Pandemie ist noch nicht vorüber." In der nächsten Woche soll die neue Corona-Verordnung vorgelegt werden.

