Niedersachsen führend bei Windkraft - Süden hängt hinterher

Stand: 18.01.2023 15:55 Uhr 551 neue Windräder an Land wurden in Deutschland im vergangenen Jahr installiert. Viel zu wenig, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, beklagt der Branchenverband Windenergie.

Niedersachsen gehört nach Schleswig-Holstein immerhin zu den Bundesländern, in denen die meisten neuen Windenergieanlagen an Land installiert worden sind. 99 neue Windräder sind hierzulande dazugekommen. Insgesamt stehen damit in Niedersachsen fast 6.200 Windräder, mehr als 20 Prozent aller Windräder bundesweit - damit ist Niedersachsen führend in der Windkraft. Zusammen erreichen die Anlagen eine installierte Leistung von zwölf Gigawatt. Auch bei den Zuschlägen für weitere Windenergieanlagen liegt Niedersachsen vorn.

Verband: Bundesländer sollen Ausbau vorantreiben

Für den Bundesverband Windenergie sind denn auch die süddeutschen Bundesländer die Sorgenkinder. Vor allem Bayern und Baden-Württemberg hinken bezogen auf ihre große Landesfläche beim Ausbau besonders hinterher. Der Branchenverband Windenergie appelliert deshalb an die Bundesländer, die neuen gesetzlichen Freiräume, die die Bundesregierung im vergangenen Jahr geschaffen hat, zu nutzen und den Ausbau der Windenergie voranzutreiben.

