Niedersachsen: Mehr Kinder kommen per Kaiserschnitt zur Welt Stand: 26.04.2022 12:39 Uhr In Niedersachsens Kliniken kommen immer mehr Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Mit einem Anteil von 28,7 Prozent liegt das Land aber leicht unter dem Bundesdurchschnitt.

Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden aus dem Jahr 2020 weisen für Deutschland einen Wert von 29,7 Prozent oder insgesamt 220.700 Kaiserschnitt-Geburten aus. Der Anteil der Entbindungen mit einer Sectio caesarea, wie der Kaiserschnitt im Fachjargon heißt, hat sich demnach seit 1991 fast verdoppelt. Damals betrug der Anteil 15,3 Prozent.

VIDEO: Studium für Hebammen startet in Niedersachsen (12.10.2021) (3 Min)

Zahl der Kliniken mit Geburtshilfe nimmt ab

Neben natürlicher Geburt und Kaiserschnitt gibt es weitere, jedoch seltener angewandte Methoden in der Geburtshilfe: So wurde im Jahr 2020 laut den Daten eine Saugglocke bundesweit bei sechs Prozent der Entbindungen eingesetzt, eine Geburtszange kam bei 0,4 Prozent der Entbindungen zum Einsatz. Allerdings müssen werdende Mütter zum Teil immer weitere Wege zu den Entbindungsstationen in Kauf nehmen, weil die Zahl der Krankenhäuser mit Geburtshilfe abnimmt - unter anderem, weil die Zahl der Hebammen geringer wird. 32,7 Prozent der 1.903 Krankenhäuser in Deutschland boten die Geburtshilfe im Jahr 2020 noch an.

