Niedersachsen: Aufbau der Corona-Impfzentren beginnt Stand: 05.12.2020 14:01 Uhr In Niedersachsen beginnt mancherorts bereits der Aufbau der Corona-Impfzentren. In Hildesheim wird etwa die Turnhalle einer Schule umgebaut.

Bis zu 60 Zentren soll es im Land geben und bis zum 15. Dezember sollen sie startklar sein. Damit unmittelbar mit den Impfungen begonnen werden kann, sobald ein Impfstoff zugelassen ist und ausgeliefert werden kann. Um aus der Turnhalle der Hildesheimer Herman-Nohl-Schule ein Impfzentrum zu machen - was gerade bei Schülern nicht ganz unumstritten war -, packt auch das Technische Hilfswerk (THW) mit an.

Wetterschleusen entstehen vor Eingängen

"Der Eingang des Impfzentrums wird am Ende durch Notausgänge erfolgen", erklärt THW-Fachberater Christian Radke. "Und diese Notausgänge gehen eben nach außen auf und würden dann den ganzen Winter aufstehen. Und damit die kalte Luft nicht in die Turnhalle strömt, werden Wetterschleusen vor die Eingänge gebaut."

Messebauer errichtet "Impfstraßen"

Auf die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer folgt dann ein Messebauer, der zunächst mit Vlies und Holzplatten den Hallenboden schützt. Schließlich sollen in dem Impfzentrum in naher Zukunft einige Hunderttausend Menschen gegen Covid geschützt werden. Auf das Holz kommt dann ein PVC-Boden, der gereinigt und auch desinfiziert werden kann. Nach den Böden kümmert sich das Messebau-Unternehmen um die Einrichtung der sogenannten Impfstraße mit Anmeldung, Registrierung, Warteplätzen, Impfräumen und Ruhebereich.

Material-Beschaffung dauert

Weil in Niedersachsen aber derzeit zahlreiche solcher Zentren aufgebaut werden, dauert die Beschaffung des Materials. In Hildesheim werden zum Beispiel Zweieinhalbtausend Quadratmeter OSB-Platten und entsprechend genauso viel Quadratmeter PVC-Fußboden verbaut. "Das ist mal eben nicht so über Nacht besorgt", sagt Radke vom THW.

Wilhelmshaven: "Impfstraße" bis Mittwoch fertig

Auch Wilhelmshaven hat mit der Einrichtung einer Station begonnen. Dort bekommt ein ehemaliger, leer stehender Supermarkt in einem Gewerbegebiet nun einen neuen Zweck. Rund 50 Kräfte des THW und der Feuerwehr sind seit Sonnabend beim Aufbau im Einsatz, hieß es. Bis Montag soll eine "Impfstraße" entstehen. Knapp 100 Menschen sollen dort künftig täglich geimpft werden. Bei Bedarf können weitere "Impfstraßen" ergänzt werden.

Innenministerium: Abstimmung mit Kreisen "unter Hochdruck"

Die Kreise und kreisfreien Städte hatten bis Anfang der Woche Zeit, Vorschläge für mögliche Standorte an das Land zu melden. Wie das niedersächsische Innenministerium mitteilte, wurden bis Freitag für 28 von rund 50 Impfzentren sogenannte Einsatzaufträge erteilt. Die Abstimmung mit den Kreisen über die Einrichtung erfolge "unter Hochdruck fortlaufend", hieß es.

