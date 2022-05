Museumstag zeigt Vielfalt der Angebote in Niedersachsen Stand: 15.05.2022 19:30 Uhr Ziel des Internationalen Museumstages am Sonntag war es, Menschen auf Museen aufmerksam zu machen und es ihnen zu ermöglichen, die Vielfalt der Häuser zu entdecken.

Auch in Niedersachsen nahmen zahlreiche Häuser am 45. Internationalen Museumstag teil. Nach zwei Jahren Pandemie konnten dieses Mal wieder mehr analoge Aktionen angeboten werden. Besucherinnen und Besucher waren eingeladen, Angebote und Veranstaltungen wahrzunehmen, um dabei die Museen kennenzulernen. Viele Häuser boten spezielle Führungen, Mitmach-Aktionen oder Feste an. Das Programm war für alle Regionen auf der bundesweiten Plattform www.museumstag.de zu finden. Die zentrale Auftaktveranstaltung des Internationalen Museumstages für Niedersachsen und Bremen fand im Tuchmacher Museum Bramsche statt.

Videos 4 Min Wie begehen Museen den internationalen Museumstag? Das Tuchmacher Museum in Bramsche darf seit Kurzem wieder öffnen. Osnabrücker Museen bieten digitale Führungen an. (17.05.2021) 4 Min

Angebote auf Facebook, Instagram und Twitter

Digitale Angebote wie Video-Führungen, Online-Sammlungen oder 360-Grad-Rundgänge durch die Museen können auch über das Wochenende hinaus genutzt werden. Auf Facebook, Instagram und Twitter wurden außerdem Einblicke hinter die Kulissen gezeigt und besondere Angebote vorgestellt. Außerdem sollten sich Teilnehmende austauschen: Besucherinnen und Besucher und auch die Museen können ihre Eindrücke, Erlebnisse und Entdeckungen unter dem Hashtag #MuseenEntdecken teilen.

Auch Gedenkstätten beteiligten sich

Auch die Gedenkstätten zur Geschichte der nationalsozialistischen Diktatur in Niedersachsen beteiligten sich am Internationalen Museumstag. Laut einer Sprecherin präsentierten sie moderne, multimediale Ausstellungen und boten Veranstaltungen in digitaler und analoger Art an. Unter anderem nahmen die Gedenkstätte Lager Sandbostel, die KZ-Gedenkstätte Moringen sowie die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Esterwegen teil. Das Weltkulturerbe Rammelsberg in Goslar zeigte das Projekt "Räume der Unterdrückung - Zwangsarbeiter:innen am Erzbergwerk Rammelsberg". Der Eintritt war überall kostenlos.

