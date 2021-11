Mehr als 2.000 positive Corona-Schnelltests bei Schülern Stand: 12.11.2021 18:41 Uhr In der ersten Wochen nach den Herbstferien sind bei Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen 2.090 Corona-Schnelltests positiv ausgefallen. Kultusminister Tonne ist mit den Maßnahmen zufrieden.

Nach Angaben seines Ministeriums wurden 1.233 positive Schnelltest-Ergebnisse mit einem PCR-Test bestätigt. Bei den Schulbeschäftigten gab es den Angaben zufolge 337 positiv ausgefallene Schnelltests. In 139 Fällen folgte die Bestätigung des Ergebnisses durch einen PCR-Test. In der ersten Schulwoche waren landesweit mehr 2,4 Millionen Test-Kits an Schülerinnen und Schüler sowie rund 71.000 an das Schulpersonal verteilt worden.

Weitere Informationen Ferienende: Schüler starten mit täglichen Tests und Maske Am Montag hat der Unterricht in Niedersachsen begonnen. Corona-Tests sollen Infektionen aus der Ferienzeit aufdecken. (01.11.2021) mehr

Daten von fast allen Schulen

In den ersten fünf Tagen nach den Ferien mussten sich Schüler sowie Beschäftigte jeden Tag auf das Coronavirus testen, sofern sie nicht vollständig geimpft oder genesen waren. Mittlerweile sind die verpflichtenden Tests nur noch dreimal wöchentlich vorgesehen - in der Regel montags, mittwochs und freitags. Die am Freitag veröffentlichten Daten beruhen auf Angaben von etwa 92 Prozent aller Schulen in Niedersachsen. Auf die allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen des Landes gehen rund 1,1 Millionen Schüler, rund 100.000 Menschen arbeiten dort.

Tonne sieht Tests als "Teil des Sicherheitsnetzes"

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) lobte die Wirksamkeit der täglichen Corona-Tests für Schüler nach den Ferien. Das Testen habe sich "als Teil unseres Sicherheitsnetzes als wirksame Sicherheitsmaßnahme bewährt", sagte Tonne am Freitag. "Es konnten viele Infektionen aufgedeckt und damit ein Höchstmaß an Sicherheit in Bezug auf die Weiterverbreitung des Virus' in den Schulen und innerhalb der Familien erreicht werden." Mit dem Sicherheitsnetz aus engen Testungen, Maske im Schulgebäude und im Unterricht sowie dem Einhalten von Hygienemaßnahmen gelinge es trotz eines allgemein verschärften Infektionsgeschehens, den Präsenzunterricht sicher aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.11.2021 | 18:00 Uhr