Landkreis Osnabrück: Taxipreise steigen massiv an Stand: 13.10.2022 12:14 Uhr Wer künftig im Landkreis Osnabrück mit dem Taxi fährt, muss dafür deutlich mehr zahlen als bisher - vor allem auf Kurzstrecken. Auch andernorts in Niedersachsen ist Taxifahren teurer geworden.

Im Landkreis Osnabrück kostet künftig eine Strecke von einem Kilometer mit dem Taxi nicht mehr wie bisher 4,80 Euro sondern 8,70 Euro - also fast das Doppelte. Den Anstieg hat der Kreistag in dieser Woche mit großer Mehrheit genehmigt. In der Stadt Osnabrück spüren die Kunden den Anstieg bald vor allem auf Kurzstrecken. Dort steigen die Preise bei Fahrten mit einer Länge von bis zu drei Kilometern im Normaltarif im Schnitt um rund 30 Prozent.

VIDEO: Menschen im Rollstuhl sollen Aufpreis für Taxifahrten zahlen (24.07.2022) (3 Min)

Mehrkosten für Personal und Treibstoff

Es ist der erste Anstieg der Taxipreise in Osnabrück seit sieben Jahren. Die Gründe dafür sind gestiegene Personalkosten durch den erhöhten Mindestlohn und höhere Preise für Benzin und Diesel. Vom NDR in Niedersachsen befragte Taxiunternehmer finden es einerseits gut, dass die Tarife steigen. Auf der anderen Seite fürchten sie, dass damit Kunden verprellt werden.

Preisanstieg auch in Hannover und Braunschweig

Auch in anderen Teilen Niedersachsens sind die Preise für eine Taxifahrt gestiegen - allerdings nicht ganz so stark wie im Landkreis Osnabrück. In der Stadt und Region Hannover kostet Taxifahren rund 14 Prozent mehr, in Braunschweig 20 Prozent. Die neuen Tarife gelten bereits seit Anfang Oktober. Zu den gestiegenen Kilometerpreisen kommen mancherorts auch noch Sonderkosten hinzu - etwa für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer.

