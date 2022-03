Land Niedersachsen will Energiepreis-Anstieg bremsen Stand: 08.03.2022 14:04 Uhr Wegen der steigenden Energiekosten fordert Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) einen "Energiepreis-Schutzschirm". Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) schlägt Steuersenkungen vor.

Lies sagte dem "Handelsblatt", bereits angedachte Maßnahmen wie die Abschaffung der EEG-Umlage, eine Diversifizierung der Beschaffungsquellen sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien reichten allein nicht aus. Derzeit kämen zwei Probleme zusammen. Zu den ohnehin stark steigenden Preisen der vergangenen Monate komme nun auch noch ein mögliches Versorgungsproblem hinzu. Das treibe die Preise weiter, so Lies. Daher müsse der Schutzschirm kurzfristig greifen. Am Nachmittag beraten die Energieminister von Bund und Ländern über die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen.

Althusmann: Mehrwertsteuersenkung auf Sprit

Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann hat zudem eine Mehrwertsteuersenkung auf Sprit vorgeschlagen. "Eine rasche Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf beispielsweise 7 Prozent auf Energie, vor allem Kraftstoffe, würde sich an der Zapfsäule sofort im Portemonnaie bemerkbar machen", sagte der CDU-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Sowohl die Verbraucher als auch die Wirtschaft müssten entlastet werden.

Doch Erdgasförderung an der Küste?

In der Debatte um die Energieversorgung angesichts des Ukraine-Krieges zeichnet sich eine weitere Kehrtwende ab: Lies hält eine Umkehr vom geplanten Verbot für Öl- und Gasbohrungen nahe des Wattenmeeres für möglich. Direkt im Nationalpark werde es keine Gasförderung geben, aber der Bereich sei etwas größer. "Deswegen macht es Sinn, sowohl die niederländische Seite anzusehen, wie auch zu sehen, was an anderen Stellen der Nordsee vielleicht möglich ist. Wir brauchen fossile Energie noch längere Zeit", sagte Lies. Die Situation sei nicht mehr dieselbe wie vor dem Krieg in der Ukraine.

AKW länger laufen lassen

Zuletzt hatte die FDP sogar ein Wiederhochfahren stillgelegter Atomkraftwerke ins Spiel gebracht. Es dürfe keine Tabus geben, alle Optionen gehörten auf den Tisch, sagte Stefan Birkner, FDP-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) raten mit Blick auf die drei noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland von längeren Laufzeiten ab.

