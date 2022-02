Kein neuer Regen: Hochwasserlage entspannt sich etwas Stand: 23.02.2022 14:43 Uhr Weil in den kommenden Tagen keine besonders hohen Regenmengen erwartet werden, entspannt sich die Hochwasserlage an Flüssen und Gräben in Niedersachsen etwas.

Nach Angaben der Hochwasservorhersage-Zentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) meldeten viele Pegel am Mittwoch fallende Wasserstände. Es könne zwar sein, dass die Pegelstände an Gewässern flussabwärts mit dem Hochwasserscheitel noch einmal ansteigen, sagte ein NLWKN-Sprecher. Mit einem Überschreiten der Meldestufe 3 sei aber vorerst nicht mehr zu rechnen.

Hochwasser an der Leine wieder bei Meldestufe 2

Am Dienstag hatte unter anderem der Pegel der Leine in Hannover-Herrenhausen diese Meldestufe überschritten. Der Fluss trat an einigen Stellen über die Ufer und überspülte Radwege und Wiesen. Einige Wege wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt, die Stadt Hannover schloss zudem Schieber, um das Kanalnetz vor einem Rückstau aus der Leine zu schützen. Am Mittwoch fiel der Pegel wie von den Behörden erwartet dort dann wieder etwas: Seit dem Morgen gilt wieder Meldestufe 2 von 4. Auch an Pegeln der Flüsse Wümme, Oste und Ise im Nordosten Niedersachsens erfasste die Behörde am Mittwoch Meldestufe 2.

Regenwasser aus Stauseen im Harz wird abgelassen

Die Talsperren im Harz haben viele Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten - jetzt muss das überschüssige Wasser raus. In den vergangenen Tagen sei so viel Wasser aufgefangen worden, dass die Hochwasserpufferspeicher mitgenutzt werden mussten, heißt es von den Harzwasserwerken, die im Westharz sechs Talsperren betreiben. Am Mittwochmorgen waren alle sechs Sperren zu mehr als 80 Prozent gefüllt, die Odertalsperre sogar zu mehr als 90 Prozent. Durch den Sturm verstopfte Abflusskanäle hätten zeitweise zu einer angespannten Situation an den Staumauern geführt, hieß es. Es werde nun überlegt, ob Bäume in der Nähe der Anlagen gefällt werden müssen, um den Hochwasserschutz künftig zu verbessern.

Dämme in Südbrookmerland in Gefahr

Am Großen Meer zwischen Emden und Aurich waren am Montagabend 25 Ferienhäuser vollgelaufen, ein Damm drohte zu brechen. Vorübergehend bestand Katastrophenalarm. Laut Feuerwehr Wiegboldsbur stand das Wasser in den betroffenen Ferienhäusern an dem Binnensee in der Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) zum Teil bis in die Wohnräume. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sicherten die Siedlung mit rund 15.000 Sandsäcken. Das Ausmaß der Schäden kann noch nicht beziffert werden. Grund für die Lage waren die Stürme und heftigen Niederschläge der vergangenen Tage. Vor allem der Nordwesten war von Dauerregen betroffen. Nach Angaben des Entwässerungsverbandes am Großen Meer waren wegen Sturm und Hochwasser die Sielklappen eine Woche nicht geöffnet worden.

Obersielrichter fordert Ausbau der Schöpfwerke

An der Küste erschwerten Sturmfluten mit hohen Wasserständen, dass das überschüssige Wasser aus dem Binnenland über Siele in die Nordsee geleitet werden konnte, teilte der Entwässerungsverband Emden auf Anfrage mit. Nach Angaben von Emdens Obersielrichter Reinhard Behrends ist fast die Hälfte aller Schöpfwerke in Niedersachsen mehr als 50 Jahre alt. So sei man nicht für den Klimawandel gerüstet, sagte Behrends. Zwar habe das Land bereits einen Generalplan für die kommenden Jahre angekündigt. Aber allein der Bau eines neuen Schöpfwerkes kostet rund 60 Millionen Euro. Dazu kommen lange Bauverfahren.

