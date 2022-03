Innenministerium richtet Ukraine-Krisenstab ein Stand: 08.03.2022 17:22 Uhr Wegen des Krieges in der Ukraine trifft Niedersachsen weitere Vorbereitungen, um Geflüchtete aufzunehmen und zu verteilen. Die Koordination soll ein eigener Krisenstab im Innenministerium übernehmen.

Der Krisenstab werde bereits am Freitag das erste Mal zusammenkommen, teilte das Innenministerium in Hannover mit. In ihm sollen zunächst Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei, die Ausländerabteilung sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen zusammenarbeiten und sich abstimmen. Wenn es die Lage erfordere, sollen andere Ressorts hinzugezogen werden, hieß es.

Videos 1 Min Delmenhorst bereitet Notunterkunft für Geflüchtete vor In einer Sporthalle entstehen 192 Schlafplätze für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. (08.03.2022) 1 Min

Pistorius: "Lage ist dynamisch"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, das Land stehe vor einer großen Aufgabe, die "wir gemeinsam bewältigen werden." Und mit Blick auf die weiter steigende Zahl flüchtender Menschen aus der Ukraine betonte er: "Die Lage ist höchst dynamisch." Deswegen sei geplant, die Kapazitäten der Landesaufnahmebehörde auszubauen. Niedersachsen werde zudem wie bereits 2015 und 2016 eine besondere Verantwortung bei der zentralen Verteilung der Vertriebenen übernehmen, so Pistorius. Die Gespräche mit dem Bund und den betroffenen Kommunen dazu liefen bereits auf Hochtouren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.03.2022 | 18:00 Uhr