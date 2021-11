Impfstoff für Kinder: Tonne fordert schnelle Zulassung Stand: 13.11.2021 12:54 Uhr Niedersachsens Kultusminister Tonne will mehr Tempo bei der Zulassung eines Corona-Impfstoffs für Kinder. Schulen und Kitas müssten unbedingt offen bleiben.

"Ich appelliere an die Europäische Arzneimittelagentur, die Zulassung des Impfstoffs für Kinder mit hoher Priorität zu bearbeiten", sagte Grant Hendrik Tonne (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ, Sonnabend). Zudem bitte er die Ständige Impfkommission, "zügig die Daten für diese Alterskohorte zu prüfen, damit es möglichst bald zu einer Entscheidung über eine mögliche Empfehlung kommen kann".

Minister: Erwachsene sollen Impfangebote endlich annehmen

Tonne appellierte auch an Erwachsene, die sich bisher nicht haben impfen lassen, obwohl sie es könnten: Sie sollten die Impfangebote endlich annehmen. Damit täten sie auch Kindern etwas Gutes. Dass Kinder unter zwölf Jahren sich bisher nicht impfen lassen könnten und zugleich ein Teil der Erwachsenen die Impfung verweigere, treibe die Infektionszahlen auch bei Schülerinnen und Schülern nach oben. "Es darf keinen weiteren Bildungs-Lockdown geben. Wir müssen alles daransetzen, dass Schulen und Kitas offen bleiben", sagte der Minister der NOZ.

Infektionen nicht "über Kneipe und Karneval" in die Schule tragen

Niedersachsen werde am Präsenzunterricht festhalten. Erwachsene müssten aber ihren Teil dazu beitragen. "Wir können die Schulen sicher machen, aber wenn die Infektion über Kneipe oder Karneval in die Familien gebracht wird, dann haben wir darauf keinen Einfluss", so Tonne. "Und letztlich werden dann Infektionen in Schule eingetragen, ohne dass Schule Auslöser ist." Er habe Verständnis dafür, dass die Menschen feiern wollten - angesichts der aktuellen Infektionslage müsse sich aber jeder fragen, was Priorität habe. In Niedersachsen sei das der Schutz des Präsenzunterrichts.

Landeselternrat: Luftfilter-Ausstattung zu langsam

Das Kultusministerium prüft laut Tonne weitere Verschärfungen, etwa mehr Tests und eine Testpflicht auch für geimpfte Schülerinnen und Schüler. Der Landeselternrat Niedersachsen will derweil mehr Luftfilter in den Klassenräumen. Die Schulen würden nur schleppend mit den Anlagen ausgestattet, kritisiert die Interessenvertretung. Das liege vor allem an hohen bürokratischen Hürden, so der Vorsitzende Michael Guder. Die Installation von Filteranlagen sei außerdem teilweise mit monatelangen Baumaßnahmen verbunden. Zudem dauere es sehr lange, bis die Geräte überhaupt geliefert würden. Die Politik habe zu spät reagiert.

