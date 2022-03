Hohe Energiepreise: Mehr Nachfragen bei Verbraucherzentrale Stand: 16.03.2022 11:41 Uhr

Der Beratungsbedarf sei bereits seit Herbst gestiegen, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Die meisten Ratsuchenden interessiere, ob und wie sie bei Abschlagserhöhungen ihre Verträge mit den Versorgern ändern können.

VIDEO: Was tun bei hoher Strom- und Gasrechnung? (6 Min)

Hunderte Menschen wollen Beratungstermine

Derzeit sind in Niedersachsen 850 Anfragen für Gespräche in den Beratungsstellen in der Warteschleife, so der Sprecher weiter. Einen Termin für telefonische Tipps gebe es dagegen innerhalb weniger Tage. Außerdem gibt die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Energiekrise.

