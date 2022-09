Hilfspaket: Bund unterstützt Landwirte mit 135 Millionen Euro Stand: 12.09.2022 14:25 Uhr Um die wirtschaftlichen Folgen unter anderem des Ukraine-Kriegs in Deutschland abzumildern, hat die Bundesregierung milliardenschwere Hilfspakete geschnürt. Auch Landwirte und Landwirtinnen profitieren.

135 Millionen Euro stellt der Bund insgesamt für die Landwirtschaft bereit, ein großer Teil dürfte nach Niedersachsen fließen. Das Geld soll vor allem jenen Betrieben zugute kommen, die besonders viel Energie verbrauchen, zum Beispiel Tiermastbetriebe, die ihre Ställe belüften, und Milchviehbetriebe, die die Milch kühlen müssen. Auch Obst-Bäuerinnen und -Bauern können von der Hilfe profitieren, wenn sie ihr Erntegut bei bestimmten Temperaturen lagern müssen.

Finanzhilfe: Maximal 15.000 Euro je Hof

In Niedersachsen könnten bis zu 11.000 Betriebe Finanzhilfen bekommen. So viele hatte zumindest das Landwirtschaftsministerium an den Bund gemeldet. Pro Hof soll es maximal 15.000 Euro geben - und zwar noch in diesem Monat. Das Landvolk als Verband der Bäuerinnen und Bauern sagt, dass eine Entlastung für die Landwirte lobenswert sei, dass sie aber den Kostendruck nicht dauerhaft abfedern könne.

