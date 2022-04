Grundsicherung für Geflüchtete: Weil begrüßt Kompromiss Stand: 08.04.2022 08:07 Uhr Geflüchtete aus der Ukraine sollen ab dem 1. Juni Grundsicherung erhalten wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Darauf haben sich Bund und Länder am Donnerstagabend geeinigt.

Sie werden damit anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt, ohne eine Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Bislang erhalten sie geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Kriegsflüchtlinge haben damit nicht nur Anspruch auf höhere Leistungen und eine bessere Gesundheitsversorgung. Sie bekommen auch früher Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt und haben mit den Jobcentern eine zentrale Anlaufstelle für ihre Belange. Unter anderem die Kommunen hatten sich für diese Lösung stark gemacht, weil der Bund die Ausgaben für die Grundsicherung trägt.

Jobcenter übernehmen Versorgung

Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) bezeichnete die Einigung als vertretbaren Kompromiss. "Das ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung auch in finanzieller Hinsicht - deshalb wurde intensiv nach fairen Lösungen gesucht", sagte der Weil laut einer am Donnerstagabend verbreiteten Mitteilung. Weil betonte, es sei sowohl für die Geflüchteten als auch für die Kommunen ein Vorteil, dass die Leistungen künftig nicht mehr über die Sozialämter erbracht werden, sondern die gesamte Versorgung über die Jobcenter organisiert werde. Dazu gehörten dann auch Deutschkurse oder eine Integration in den Arbeitsmarkt. Damit würden Land und Kommunen entlastet, den geflüchteten Menschen erleichtere es das Ankommen und Leben in Deutschland.

Ukrainische Abschlüsse sollen schneller anerkannt werden

Weil zufolge wird der größte Teil der Unterbringungskosten vom Bund übernommen. Dies sei eine bessere Lösung als die bisherige Regelung. Zudem beteilige sich der Bund an den Kosten für die Integration in Kitas und Schulen sowie an Gesundheits- und Pflegekosten. Insgesamt beteiligt sich der Bund mit zwei Milliarden Euro an den Gesamtkosten. Ein weiterer Kompromiss zielt auf die Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Bei Berufen, für deren Ausübung eine bestimmte in Deutschland anerkannte Qualifikation nötig ist, wollen sich Bund und Länder für eine schnelle und einheitliche Anerkennung ukrainischer Abschlüsse einsetzen. Bei anderen Tätigkeiten soll eine Selbsteinschätzung der Geflüchteten zu ihren Qualifikationen ausreichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.04.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung Schule Flüchtlinge Arbeitsmarkt