Großefehn: Disco erteilt Ministerpräsident Weil Hausverbot Stand: 19.03.2022 13:17 Uhr Aus Verärgerung über die in Niedersachsen geltende Maskenpflicht in Clubs und Diskotheken hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer ostfriesischen Disco Hausverbot bekommen.

In Niedersachsen gilt in Diskotheken eine Maskenpflicht im Gehen, Stehen und Tanzen. Das Land stehe mit dieser Regelung ziemlich alleine da, sagte der Betriebsleiter von "Deckers Disco" in Großefehn (Landkreis Aurich), Hendrick Becker, am Sonnabend in der "Ostfriesen-Zeitung". Der Bund habe die Hilfen für Unternehmen bei freiwilliger Schließung ab März aufgehoben. "Das bedeutet, das Land möchte uns zur Umsetzung seines Kurses dazu zwingen, unwirtschaftlich zu öffnen", klagte Becker in der Zeitung.

"Die Dorfjugend hat nicht viel Geld"

Seine Diskothek könne und wolle von den Gästen keine horrenden Preise nehmen, nur um zu überleben. "Die Dorfjugend hat nicht viel Geld, wir wollen da fair sein." Es sei kein Problem, wenn das Land sage, das Infektionsrisiko in Diskotheken sei zu hoch und die weitere Schließung anordnet, um die Ausbreitung des Virus auszubremsen. "Dann bekämen wir aber wenigstens noch Überbrückungshilfe", sagte Becker. Auch zusätzliche Auflagen seien kein Problem, die Betriebe müssten aber die Chance haben, auch wirtschaftlich zu arbeiten."

