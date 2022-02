Gerichte urteilten 1.400 Mal in beschleunigten Verfahren Stand: 13.02.2022 13:03 Uhr

Davon geht das niedersächsische Justizministerium in einer vorläufigen Schätzung aus. Die Zahl bewege sich etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dem Ministerium zufolge gab es besonders oft in den größeren Städten Osnabrück, Oldenburg und Hannover diese Verfahren. Die dortigen Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte wurden dazu ab 2017 mit jeweils einer zusätzlichen Stelle ausgestattet, ebenso jene in Braunschweig und Lüneburg.

Rekord bei beschleunigten Verfahren im Jahr 2019

Beschleunigte Verfahren kommen laut Ministerium bei leichterer Kriminalität an Amtsgerichten zum Einsatz, wenn zudem die Beweislage klar ist, zum Beispiel bei kleinen Ladendiebstählen, Drogengeschäften oder Schwarzfahren. Gerichte und Staatsanwaltschaften entscheiden darüber, ob die Art des Verfahrens jeweils angewandt wird. Die meisten beschleunigten Verfahren, für die bereits in den 90er-Jahren die Voraussetzungen geschaffen wurden, gab es im Jahr 2019: knapp 1.700. Seit Corona seien die Zahlen dann wieder ein wenig zurückgegangen - unter anderem weil es weniger Gelegenheiten für Diebstähle gegeben habe, heißt es aus dem Justizministerium.

