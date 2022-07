Ganztag: Bis 2030 fehlen in Niedersachsen 11.000 Fachkräfte Stand: 05.07.2022 11:51 Uhr Einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge fehlen in Niedersachsen 11.000 Fachkräfte für die Ganztagsförderung aller Grundschulkinder bis 2030.

Die Zahl geht aus dem aktuellen "Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2022" hervor. Demnach sollen in diesem Zeitraum lediglich bis zu 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden. "Niedersachsen kann die Umsetzung des Rechtsanspruchs nicht für alle Kinder bis 2030 stemmen, denn der Fachkräftebedarf ist bis dahin kaum zu decken", sagte Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Bildung der Stiftung. Niedersachsen brauche eine langfristige Fachkräfteoffensive, so Bock-Famulla.

Derzeit nutzt jeder zweite Grundschüler Ganztagsangebote

Von 2030 an haben Grundschülerinnen und Grundschüler einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung mit einem Umfang von 40 Stunden wöchentlich. Derzeit nutzt rund die Hälfte das Angebot für die Ganztagsbetreuung. Niedersachsen liegt damit unter dem Bundesschnitt von 54 Prozent. In den ostdeutschen Bundesländern liegt der Anteil teilweise bei 83 Prozent. Der Beschluss von Bund und Ländern aus dem vergangenen September soll schrittweise umgesetzt werden. Vom Schuljahr 2026/2027 an greift die Regelung bei Kindern der ersten Klasse, von 2029/2030 an bei allen Klassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.07.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Kinderbetreuung Schule