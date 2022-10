"Für Franky": Oereler Tanne ziert im Advent Schloss Bellevue Stand: 29.10.2022 15:37 Uhr Eine elf Meter hohe Nordmanntanne soll in der Advents- und Weihnachtszeit den Garten des Amtssitzes von Bundespräsident Steinmeier schmücken. Ein Tieflader brachte sie vom Landkreis Rotenburg nach Berlin.

Der Nadelbaum aus dem Betrieb von Vater Roy und Sohn Felix Sylvester in Oerel wurde am Sonnabend mit einer Kettensänge angeschnitten, mit einem Kranaufsatz an einem Trecker angehoben und von einer besonders großen Netzmaschine mit einem Kunststoffnetz überzogen, bevor er auf den Anhänger kam. Wie beim klassischen Weihnachtsbaum-Kauf war das reservierte Exemplar mit einem Namensschild markiert - in diesem Fall "Für Franky", Familie Sylvesters Spitzname für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Scouts entdeckten Tanne in Hofeinfahrt der Sylvesters

Für die Suche nach dem passenden Baum für Schloss Bellevue hatten sogenannte Weihnachtsbaum-Scouts rund 100 Adressen in ganz Deutschland angefahren. Die Nordmanntanne stand bislang in der Einfahrt zum Hof der Sylvesters und überzeugt augenscheinlich dadurch, dass sie besonders dicht und gleichmäßig gewachsen ist.

Weitere Bäume für Bundesministerien

Die Tanne für den Garten von Schloss Bellevue ist nicht die einzige, die in Oerel für Berlin ausgewählt wurde. Weitere Exemplare gehen unter anderem an das von Annalena Baerbock (Grüne) geführte Außenministerium in die Bundeshauptstadt. Die Tanne "Für Franky" soll bereits in der kommenden Woche im Garten von Bellevue aufgestellt werden und dort ein Blickfang für Mitarbeitende und Gäste werden. Auch die Sylvesters würden sich den Baum dort gern anschauen - für die Familie beginnt jetzt allerdings die Hochsaison und jeder Einzelne wird auf dem Hof in Oerel gebraucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.10.2022 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten