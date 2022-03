Erste Hilfe am Tag des Waldes: Millionen für die Bäume Stand: 21.03.2022 16:40 Uhr Borkenkäfer, Stürme, Dürre - es sind keine guten Zeiten für Bäume und Wälder. Mit einer Kampagne will Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) helfen - erneut.

"Wir wollen die Leistungen, die für den Erhalt erbracht werden, würdigen", sagte Otte-Kinast bei einem Termin am Montag, passenderweise Tag des Waldes, in Springe (Region Hannover). In Niedersachsen gelten etwa 60.000 Hektar Wald als geschädigt. Die neue Kampagne, Name "Forst Aid - Erste Hilfe für den Wald", laufe bis zum Ende des Jahres. Die Niedersächsischen Landesforsten erhalten demzufolge bis zum Jahr 2025 einen Betrag von 75 Millionen Euro, um eine klimaangepasste Wiederbewaldung geschädigter Gebiete voranzutreiben.

Videos 5 Min Klimawandel: Waldflächen in einem katastrophalen Zustand Um dem entgegenzuwirken, ist eine enorme Wiederaufforstung notwendig. Maximilian Hempel von der DBU mit einer Einschätzung. (08.07.21) 5 Min

Millionen auch schon in den vergangenen Jahren

Es ist nicht das erste Programm dieser Art: Für Wiederaufforstung in Privatwäldern waren in den vergangenen Jahren bereits 60 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt worden. Diese Förderung laufe weiter. Auch für die kommunalen Wälder wurden bereits Millionensummen lockergemacht: Fördermöglichkeiten in Millionenhöhe sollen Städte und Gemeinden bei der Aufforstung unterstützen.

Trockenheit: Buchen muss man schon suchen

Fast alle Baumarten hätten mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen, hieß es am Montag. Auch viele der überwiegend in Niedersachsen heimischen Buchen sind in den Trockenperioden der vergangenen vier Jahre abgestorben. Die jährlichen Waldzustandsberichte für Niedersachsen weisen auf die zunehmenden Schad- und Absterbeprozesse bei den Baumarten hin.

Weitere Informationen Aufforstung nötig: Klimawandel zerstört 25.000 Hektar Wald Laut Niedersächsischen Landesforsten ist ein Programm von historischem Ausmaß notwendig, das den Waldumbau vorantreibt. (08.07.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.03.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter