Einzelhandelsverband: Aus für 2G ist "ein gutes Signal" Stand: 17.12.2021 12:22 Uhr Die niedersächsische Landesregierung hat mit dem Aus für 2G im Handel erneut eine Verordnungs-Schlappe vor Gericht kassiert. Der Einzelhandel - mitten im Weihnachtsgeschäft - atmet ein bisschen auf.

Menschen können nun wieder unabhängig von ihrem Impfstatus einkaufen. Niemand muss mehr anstehen für Bändchen und zur Kontrolle der Impf- oder Genesenennachweise. So haben es die Lüneburger Verwaltungsrichter am Donnerstag beschlossen. 2G im Handel sei nicht verhältnismäßig und Geschäfte seien in der Pandemie keine Infektionsherde. Der Beschluss ist laut Oberverwaltungsgericht (OVG) nicht anfechtbar. Geklagt hatte nach Angaben eines Anwalts die Kaufhauskette Woolworth.

Weitere Informationen Kommentar: Land hat sich in seinen Verordnungen verheddert Nach dem Aus für 2G im Handel: Die Landesregierung macht immer wieder die gleichen Fehler, meint Torben Hildebrandt. (17.12.2021) mehr

Einzelhandelsverband sieht Hygienekonzepte bestätigt

Mark Alexander Krack vom Einzelhandelsverband Niedersachsen zeigte sich erleichtert. Er freue sich über die Feststellung des Gerichts, dass Shoppen sicher sei. Hygienekonzepte und Maskenpflicht funktionierten gut in den Geschäften, sagte Krack. Das Aus für 2G sei ein gutes Signal. Das Weihnachtsgeschäft sei mit diesem Beschluss vielerorts allerdings nicht zu retten, so Krack. Es gebe in einigen Gegenden 40 Prozent weniger Kundinnen und Kunden als zur selben Zeit vor der Pandemie.

Oldenburg-Schmidt: "Unzumutbare Belastung"

Einige Kommunen sind genervt - und kritisieren die Landesregierung. Man bedauere dieses Hin und Her sehr, so Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt (parteilos) in einer Mitteilung. "Die aktuelle Verordnungslage führt für alle Beteiligten mittlerweile zu einer unzumutbaren Belastung, die nicht mehr nachzuvollziehen ist", so Oldenburg-Schmidt. In Buxtehude war für den Einkauf mit 2G-Regel unter großem Aufwand eine Bändchen-Regelung erarbeitet worden, so Oldenburg-Schmidt. Die Stadt Oldenburg hat ebenfalls auf eine Bändchen-Lösung gesetzt. "Die Ausgabe der Armbändchen, mit der der 2G-Nachweis angezeigt werden konnte, wird eingestellt", teilte die Stadt mit.

Videos 4 Min Richter kippen 2G-Regel fürs Shoppen in Niedersachsen Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg sieht in der Corona-Maßnahme einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. (16.12.2021) 4 Min

Behrens von der Regel weiter überzeugt

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) bedauerte in einer Stellungnahme die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts: "Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass die Fortführung dieser Maßnahme der Bedrohungslage angemessen und auch infektiologisch notwendig gewesen wäre." Dies gelte umso mehr vor dem Hintergrund der fortschreitenden Ausbreitung der Omikron-Variante. 2G im Einzelhandel sei ein Baustein gewesen, um die Kontakte unter ungeimpften Personen zu reduzieren, so Behrens.

Land bereitet FFP2-Pflicht in Geschäften vor

Die Corona-Verordnung müsse jetzt umgestrickt werden, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Am Sonnabend will sich der Koalitionsausschuss treffen und Einzelheiten besprechen. Mitte kommender Woche soll dann die neue Verordnung stehen. Darin wird dann wohl eine FFP2-Maskenpflicht für Kundinnen und Kunden des Einzelhandels enthalten sein. Das OVG hatte unter anderem mit dieser Option argumentiert: "Zudem könnten die Kunden, wie in vielen anderen Alltagssituationen, auch im Einzelhandel verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen", schrieb das Gericht.

FDP begrüßt das Urteil aus Lüneburg

Die FDP im Landtag begrüßte das Urteil. In einem Beitrag beim Kurznachrichtendienst Twitter schrieb der Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner: "Zu versuchen, die Impfquote auf Kosten bestimmter Branchen und ohne Blick auf das Infektionsgeschehen zu steigern, ist falsch." Für die Landesregierung in Niedersachsen sei dies ein weiteres Zeichen ihrer plan- und ziellosen Corona-Politik, so Birkner weiter. Nach mehreren Niederlagen vor Gericht müsse die Regierung endlich lernen, ihre Maßnahmen rechtlich besser zu begründen.

Grüne: Eile statt Sorgfalt bei der Regierung

Mit dem OVG-Beschluss räche sich einmal mehr, "dass die Landesregierung Eile vor Sorgfalt als oberste Maxime hat", sagte die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg am Donnerstagabend in Hannover. Die Regierung müsse jetzt schnell eine mit mehr Sorgfalt erarbeitete neue Verordnung vorlegen, "damit hier kein regelungsfreier Raum entsteht".

OVG urteilt nicht das erste Mal kritisch

Das OVG blieb mit dem 2G-Beschluss seiner kritischen Linie zu den von der Landesregierung verhängten Einschränkungen treu. Mitte Dezember hatte das Gericht bereits die 2G-Plus-Regel für Besuche beim Friseur, bei der Fußpflege und bei anderen körpernahen Dienstleistungen gekippt. Ende November hatte das Gericht geurteilt, dass die Corona-Verordnungen des Landes bislang immer auf einer tauglichen Rechtsgrundlage beruhten. Aber einzelne Maßnahmen seien überzogen gewesen, zum Beispiel die Schließung von Autowaschanlagen im Frühjahr 2020.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 17.12.2021 | 19:30 Uhr