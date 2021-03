Coronavirus: Ausgangssperren statt "Oster-Lockdown"? Stand: 26.03.2021 16:15 Uhr Um die dritte Corona-Welle zu brechen, sollen Kommunen nach dem Willen von Ministerpräsident Weil Ausgangssperren verstärkt nutzen. Er appellierte zudem an die Bürger, über Ostern zu Hause zu bleiben.

In seiner Regierungserklärung am Freitag sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), dass nun andere Maßnahmen zum Infektionsschutz nötig sein, da die "Osterruhe" als Instrument weggefallen sei. So seien Landkreise und kreisfreie Städte ab einem Inzidenzwert von 100 verpflichtet, Ausgangsbeschränkungen zu prüfen, ab einem Wert von 150 sollten sie angeordnet werden, wenn es keine andere geeignete Maßnahme gibt, um die Zahlen zu senken. Die Opposition kritisierte die Positionen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die ursprünglich geplante Osterruhe als Fehler bezeichnet und sie zurückgenommen. Die Idee, mit diesem verschärften Kurzzeit-Lockdown die aktuelle Infektionsdynamik der dritten Corona-Welle zu brechen, war vor allem vom Einzelhandel und der Tourismusbranche scharf kritisiert worden. Die Maßnahmen seien realitätsfern, hieß es von Unternehmerverbänden. Auch von wissenschaftlicher Seite gab es Zweifel, ob diese kurze Zeit reiche, der derzeit steigenden Infektionskurve das Tempo zu nehmen.

Besondere Testkampagnen in Papenburg und Osnabrück

In Papenburg im Landkreis Emsland beispielsweise zeigt sich die aktuelle Dynamik der Pandemie deutlich. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 500. Am Sonntag startet daher eine große Testkampagne. Bis zu 5.000 Menschen sollen sich täglich in fünf Schul-Aulen und Turnhallen freiwillig und kostenlos testen lassen. Viel getestet werden soll künftig unter anderem auch in Osnabrück: Die Stadt hat am Freitag ein Modellprojekt in zwei Kitas gestartet. Dabei soll beobachtet werden, ob Corona-Selbsttests den Alltag in Kindertagesstätten sicherer machen können. Knapp 170 dieser Tests hat die Stadt dafür bereitgestellt. Eltern können ihre Kinder zu Hause auf das Virus testen, bevor sie sie zur Kita bringen.

Impfkampagne in Pflegeheimen fast abgeschlossen

Positive Nachrichten gibt es aus Niedersachsens Pflegeheimen: Nach dem schleppenden Start ist die Impfkampagne dort fast abgeschlossen. In zwei Prozent aller Heime fehlt laut Gesundheitsministerium noch die Zweitimpfung. "Ein erster wichtiger Meilenstein beim Schutz der Gruppe hochverletzlicher Personen ist erreicht", sagte Ministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag in Hannover. Durch die Impfungen sei die Zahl der Infektionen deutlich zurückgegangen. Auch die Zahl der Heimbewohner, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, ist laut Ministerium deutlich gesunken. Starben im Januar noch 370 Menschen an oder mit dem Virus, waren es in Februar 291 und im März bislang 65.

Gemeinden entscheiden über Präsenzgottesdienste zu Ostern

Trotz der steigenden Infektionszahlen wollen viele Kirchen im Land zu Ostern Gläubige empfangen. Der katholische Bischof Heiner Wilmer etwa hatte die Kirchengemeinden in seinem Bistum Hildesheim aufgerufen, Gottesdienste mit Besucherinnen und Besuchern zu feiern. Die Gottesdienste sollen zudem digital übertragen werden, wenn es technisch möglich ist. Die geltenden Hygienevorschriften müssten eingehalten werden und die Gottesdienste sollten nicht länger als eine Stunde dauern, so Wilmer weiter. Das bedeutet, dass - wie an Weihnachten - nun auch an Ostern deutlich weniger Gläubige am Gottesdienst teilnehmen dürfen. In den Hildesheimer Dom etwa passen den Angaben zufolge 800 Menschen, aktuell dürften aber nur maximal 80 gleichzeitig die Kirche besuchen. Die Evangelische Kirche in Deutschland lässt ihre einzelnen Gemeinden über Präsenzgottesdienste entscheiden.

Strategisches Testen

Nach Ostern will Niedersachsen das Infektionsgeschehen durch deutlich mehr Tests in den Griff bekommen, wie Ministerpräsident Weil in seiner Regierungserklärung am Freitag weiter ausführte. Laut Experten müssten 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig getestet werden. Dies erreiche man in Niedersachsen über die Schulen und die drei Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Hinzu komme die Gruppe der Bürger, die sich auf Kosten des Bundes testen lassen können, so Weil. Ebenfalls nach Ostern soll laut Weil ein Modellprojekt in ausgewählten Kommunen im Land beginnen. Dort sollen zuvor negativ auf das Coronavirus getestete Menschen in Geschäften einkaufen gehen, in der Außengastronomie sitzen und Kulturveranstaltungen besuchen können. Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 200 seien ausgeschlossen.

Lockdown verlängert

Allgemein ist der Lockdown bis zum 18. April verlängert worden. In Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 soll die bereits am 3. März beschossene "Notbremsen"-Regelung angewendet werden. In diesem Fall dürften sich Mitglieder eines Haushalts nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Das Infektionsschutzgesetz soll in Kürze angepasst werden, eine neue Landesverordnung voraussichtlich aber kommende Woche in Kraft treten.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

