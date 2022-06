Corona: Omikron-Subtyp BA.5 in Niedersachsen auf Vormarsch Stand: 09.06.2022 11:33 Uhr Trotz des Sommer-Effekts steigen die Corona-Zahlen wieder. Ein neuer Omikron-Subtyp breitet sich auch in Niedersachsen aus. Ein an Omikron angepasster Impfstoff könnte ab Spätsommer verfügbar sein.

Das niedersächsische Gesundheitsministerium rechnet damit, dass die Omikron-Subvariante BA.5 schon bald die vorherrschende Variante sein wird. Der Subtyp ist noch deutlich ansteckender als alle vorherigen und hat bereits in Südafrika und Portugal für rapide steigende Fallzahlen gesorgt. Der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) geht auch in Deutschland von einer neuen Corona-Welle aus - und zwar schon vor dem Herbst. Das hänge auch damit zusammen, dass sich die Menschen nun wieder weitgehend ungeschützt und ohne Abstand zueinander bewegen.

Mit Impfung und Ansteckung "gut geschützt für den Winter"

Gesunde Geimpfte können laut Förster in Kauf nehmen, sich jetzt zu infizieren. Sie hätten danach einen "tollen Immunstatus" und "sind für den nächsten Winter jetzt schon geschützt", sagte der Immunologe dem NDR in Niedersachsen. Menschen, die sich aufgrund von Alter, Vorerkrankung oder wegen der Einnahme von Immunsuppressiva weiterhin schützen müssten, rät Förster, eine Maske zu tragen und große Ansammlungen zu meiden. Außerdem rät er Risikogruppen jetzt oder spätestens im August zur vierten Impfung. Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Menschen ab 70 Jahren und solchen mit besonderem Risiko für eine schwere Erkrankung eine zweite Auffrischungsimpfung - und zwar frühestens drei Monate nach der ersten Booster-Impfung. Personen ohne Risiko seien mit der ersten Auffrischungsimpfung weiterhin gut vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt.

Angepasster Omikron-Impfstoff möglicherweise ab Spätsommer

Möglicherweise könnte es auch bald einen an Omikron angepassten Impfstoff geben. Der US-Pharmakonzern Moderna hat am Mittwoch erste Daten zur Wirksamkeit seines auf die Corona-Variante angepassten Booster-Impfstoffs vorgestellt. Klinische Studien hätten gezeigt, dass dieser besser vor Omikron schütze. In den kommenden Wochen will Moderna die Daten den Zulassungsbehörden vorlegen. Das Unternehmen hofft, dass der Booster dann im Spätsommer verfügbar ist. Biontech rechnet ebenfalls bald mit Ergebnissen seiner klinischen Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit verschiedener Omikron-Impfstoffkandidaten. "Je nach Entscheidung der Behörden könnte ein angepasster Impfstoff im August, September oder Herbst genehmigt werden", sagte Biontech-Chef Ugur Sahin.

BA.5 spielt sich tiefer in den Bronchien ab

Stiko-Chef Thomas Mertens rät Risikogruppen aber dazu, nicht auf den angepassten Omikron-Impfstoff zu warten, sondern sich mit den aktuell verfügbaren Impfstoffen zum zweiten Mal boostern zu lassen. Beobachtungen zufolge führt BA.5 laut dem MHH-Immunologen Förster zwar nicht zu schwereren Krankheitsverläufen als die bisher dominierenden Omikron-Subtypen. Aber die Infektionen durch BA.5 spielten sich offenbar wieder tiefer in den Bronchien ab, nicht mehr nur im Nasen- und Rachenbereich. Das sei heikler und müsse beobachtet werden, sagte Förster.

Lage in Krankenhäusern weiterhin stabil

Matthias Berndt vom Hausärzteverband Niedersachsen sieht in seiner Praxis noch keinen Anstieg der Infektionen, eher ein "gleichbleibendes Grundrauschen". Auch in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen ist nach Angaben eines Sprechers vom Gesundheitsministerium keine besorgniserregende Entwicklung zu beobachten. Die Landesregierung beobachte das Geschehen aber weiter achtsam.

