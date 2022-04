Corona: Niedersachsen verlängert Regeln zur Absonderung Stand: 12.04.2022 15:09 Uhr Bei der Pressekonferenz zur Corona-Lage informierte der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung über Absonderungspflicht bei einer Infektion, Impffortschritt und die Aussicht auf den Herbst.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) betonte zunächst, dass sich Niedersachsen weiterhin in einer Phase der Pandemie mit einem hochinfektiösen und gefährlichen Virus befinde. Die Inzidenzen seien mit über 1.000 Fällen in den meisten Landkreisen sehr hoch - eine Überlastung der Krankenhäuser gebe es aber nicht, der Höhepunkt der Omikron-Welle sei erreicht, so Behrens. Daher werde Niedersachsen keinen Gebrauch von der Hotspot-Regelung machen.

Absonderungspflicht in Niedersachsen bleibt bestehen

Dennoch sei es zum Schutz vor allem der älteren Menschen Pflicht, sich bei einem positiven Corona-Test abzusondern. Die entsprechende Regelung mit einer zehntägigen Isolationspflicht werde zunächst bis Ende April verlängert. Nach frühestens sieben Tagen besteht die Möglichkeit, sich freizutesten. Behrens betonte, dass dieses Instrument in Niedersachsen bislang sehr gut funktioniert habe. Wie es nach dem 30. April weitergeht, soll auf Grundlage der Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts und des Expertenrats der Bundesregierung bei der kommenden Gesundheitsministerkonferenz am 25. April besprochen werden.

Infizierte erhalten in Quarantäne weiterhin Verdienstausfall

Niedersachsen werde aber weiter auf eine Pflicht zur Isolation bauen, betonte Behrens. Die Frage sei dann nur, ob die vorgeschriebene Dauer der Absonderung auf fünf Tage verkürzt wird, wie es etwa Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) favorisiere. Desweiteren kommen mit der Verlängerung der Absonderungsverordnung Einschnitte für jene, die keine Auffrischungsimpfung haben und als Kontaktperson in Quarantäne müssen. Für sie wird die Erstattung des Verdienstausfalls eingestellt. "Jede und jeder kann sich schnell und unkompliziert impfen lassen und damit die Quarantäne vermeiden", so Behrens. "Es ist deshalb folgerichtig, dass die Allgemeinheit hier nicht länger für den Verdienstausfall der Minderheit aufkommt, die sich nicht ein drittes Mal oder sogar überhaupt nicht impfen lassen möchte." Kontaktpersonen in Quarantäne, die sich nachweislich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder die Kinder in Isolation beziehungsweise Quarantäne betreuen, erhalten vom Land aber weiterhin einen Verdienstausfall. Auch Infizierte bekommen weiterhin die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, unabhängig vom Impfstatus.

Behrens: Alle Menschen über 70 sollten vierte Impfung erhalten

Beim Thema Impfen räumte Behrens ein, dass das Interesse mittlerweile überschaubar sei. In der vergangenen Woche hätten mobile Teams 21.000 -mal eine Vakzine verabreicht, in Arztpraxen zählte man 60.000 Impfungen. Allerdings habe es sich größtenteils um Dritt- und Viertimpfungen gehandelt. Bislang Ungeimpfte würden sich jetzt kaum noch immunisieren lassen, so Behrens. In Niedersachsen gebe es ihr zufolge immer noch 800.000 Menschen ohne Impfschutz, allein 200.000 seien in der besonders gefährdeten Gruppe der Über-60-Jährigen. Zur Frage einer vierten Impfung sagte die SPD-Politikerin, dass sich alle Menschen über 70 Jahre dringend ein viertes Mal immunisieren lassen sollten. Bei allen anderen sei die Dritt-Impfung in der Regel ausreichend. Im Einzelfall müsste das aber jeweils der Hausarzt oder die Hausärztin entscheiden.

Wie ist die Corona-Lage in Niedersachsen im Herbst?

Weil die allgemeine Impfpflicht in der vergangenen Woche im Bundestag keine Mehrheit erhalten hatte, blickte Behrens eher pessimistisch auf den kommenden Herbst, der Jahreszeit, in der die Zahl der Viruskrankheiten ohnehin steigt. Um dem zu begegnen, ruhe die Corona-Politik der niedersächsischen Landesregierung auf drei Säulen. Zunächst solle weiter für das Impfen geworben werden, auch seien weiterhin mobile Impfteams im Land unterwegs. Außerdem werde das Monitoring über Hospitalisierung und Intensivbetten-Belegung über den Sommer weitergeführt. Das sei neben der Erhebung der Infektionszahlen immerhin das wichtigste System, um zu schauen, wie die Corona-Lage sei. Drittens sollen die Gesundheitsämter weiter die Inzidenzen erheben - und: wieder Kontakte nachverfolgen. Das, so sagte Behrens, sei bei den hohen Zahlen der vergangenen Monate kaum noch möglich gewesen.

