Corona: Hannovers Regionspräsident Krach ist für Impfpflicht Stand: 21.11.2021 09:39 Uhr Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen mehren sich auch in Niedersachsen die Stimmen, die sich für eine allgemeine Impfpflicht aussprechen.

Der hannoversche Regionspräsident Steffen Krach (SPD) schrieb bei Twitter: "Es wird nur mit einer Impfpflicht gehen." Krach bezog sich dabei auf einen Tweet von Christian Drosten. Der bekannte Virologe hatte zuvor geäußert, dass die Booster-Impfungen nicht ausreichten, um das Coronavirus langfristig in den Griff zu bekommen. Dies sei nur möglich, wenn die Impflücken fast vollständig geschlossen würden.

Diakonie: Impfpflicht für alle

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende des Diakonischen Werkes evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Thomas Hofer, hat sich für eine generelle Impfpflicht ausgesprochen. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel in der Pflege, reiche nicht aus, sagte der Oberlandeskirchenrat am Sonnabend bei der braunschweigischen Landessynode. Corona sei eine soziale Herausforderung und nicht nur eine Frage der individuellen Gesundheit. Vor diesem Hintergrund appellierte Hofer an die Öffentlichkeit: "Lassen Sie sich impfen und übernehmen Sie damit Verantwortung für sich selbst und unsere Gesellschaft."

