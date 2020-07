Stand: 28.07.2020 09:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Alle wichtigen Zahlen aus Niedersachsen

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Norddeutschland und Niedersachsen nimmt weiter zu. Auf dieser Seite halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in Niedersachsen und seinen Regionen - aber auch im Rest von Norddeutschland - auf dem Laufenden. Die Zahlen basieren auf den Veröffentlichungen des Robert-Koch-Institut (RKI).

7-Tage-Mittel und Prognose

Das 7-Tage-Mittel zeigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage. Dabei darf die Marke von 50 Fällen auf 100.000 Einwohner nicht überschritten werden, sonst drohen erneut Einschränkungen in den betroffenen Gebieten.

Gesamtzahl nachgewiesener Infektionen in Niedersachsen

Die Zahl der Menschen, die sich mit Sars-Cov2 infizieren, steigt jeden Tag. In der Zahl der nachgewiesenen Fälle sind aber auch diejenigen enthalten, die bereits wieder genesen sind.

Neuinfektionen in Niedersachsen

Die Dunkelziffer der Corona-Neuinfektionen ist vermutlich sehr hoch, die Zahl der nachgewiesenen Infektionen schwankt von Tag zu Tag - zeigt aber einen Trend.

Todesfälle in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen sind Menschen in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben.

Todesfälle in Niedersachsen im Zeitverlauf

Die Zahl der in Verbindung mit einer Sars-Cov2-Infektion gestorbenen Menschen schwankt von Tag zu Tag - zeigt aber einen Trend.

Niedersachsen im norddeutschen Vergleich

In Norddeutschland gab es in Hamburg bisher die meisten Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Infektion pro 100.000 Einwohner, in Mecklenburg-Vorpommern die wenigsten.

Ab sofort verwendet die Redaktion für die Karte zur Verbreitung des Coronavirus die Daten, die vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellt werden. Die zuständigen Gesundheitsbehörden der Länder melden ihre Fälle an das RKI, veröffentlichen ihre Zahlen jedoch auch selbst - mitunter deutlich früher. Bislang hat die Redaktion die Zahlen der einzelnen Kreise in den fünf norddeutschen Bundesländern selbst erfasst und in die Karte eingetragen. Die Corona-Pandemie verläuft jedoch sehr dynamisch. Zudem handhaben die Behörden die Veröffentlichungen bzw. Weitergabe von Daten sehr unterschiedlich und nicht immer vollständig. Die Redaktion nutzt nun eine Quelle für die Karte: das RKI. Die RKI-Zahlen beziehen sich ausschließlich auf elektronisch übermittelte Fälle. Deswegen können die Daten von denen anderer Behörden zunächst abweichen, solange sie nicht elektronisch beim RKI erfasst sind. Die Daten werden natürlich regelmäßig aktualisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.03.2020 | 18:00 Uhr