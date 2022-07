Busbetriebe beklagen Ausfälle - Personal dringend gesucht Stand: 07.07.2022 10:33 Uhr Der Fachkräftemangel ist für viele Firmen in Deutschland branchenübergreifend ein Problem. Auch die Bus- und Bahnunternehmen sind betroffen. Viele Fahrerinnen und Fahrer gehen bald in Rente.

Bundesweit werden in den kommenden zehn Jahren rund 70.000 Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen, schätzen die Branchenverbände. Auch in Niedersachsen wird dringend neues Personal gesucht. Die Sommerwelle der Corona-Pandemie hat das Problem noch verstärkt. Sich ständig bereit zu halten, der Zeitdruck und der Kontakt zu den Kundinnen und Kunden schreckten viele ab, heißt es von den Unternehmen. Dabei übernehmen die Verkehrsbetriebe in Städten wie Oldenburg, Hannover und Osnabrück mittlerweile die Kosten für den Bus-Führerschein, die bei rund 10.000 Euro liegen.

Eingeschränkter Verkehr und Werbekampagnen

In Göttingen ist der Krankenstand durch Corona mittlerweile so hoch, dass der Verkehr auf drei Linien komplett eingestellt wurde und auf sieben weiteren Linien immer wieder Busfahrten ausfallen. In Braunschweig werden Haltestellen auf zwei Linien seltener bedient. Auch hier hat die Pandemie die Personalnot verschärft. Die Verkehrsbetriebe finden kaum noch Bewerberinnen und Bewerber. In der Stadt gibt es deshalb jetzt große Werbekampagnen, um neues Fahrpersonal zu gewinnen. Auch Quereinsteigende und ehemalige Lkw-Fahrende werden von Gifhorn bis Goslar händeringend gesucht.

Zahlreiche Fahrer gehen in Rente

In Oldenburg kann der Busverkehr nur deshalb aufrechterhalten werden, weil Fahrerinnen und Fahrer in ihrer eigentlich freien Zeit für kranke Kolleginnen und Kollegen einspringen. Auch in den Landkreisen Harburg und Lüneburg fallen derzeit wegen Krankheitsfällen immer wieder Busfahrten aus. Im Bereich des Betreibers KVG könnte sich das Problem perspektivisch noch verschärfen, weil viele Busfahrerinnen und Busfahrer in den kommenden Jahren in Rente gehen, heißt es von einem Firmensprecher. Deshalb versucht das Unternehmen dringend, Personal zu finden und wirbt derzeit unter anderem auf den digitalen Anzeigen der Busse um Nachwuchs.

