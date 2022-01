Bischof Bode: Emeritierter Papst Benedikt muss sich äußern Stand: 21.01.2022 16:34 Uhr Nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens im Erzbistum München und Freising hat sich der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode erschüttert gezeigt.

"Es trifft mich wirklich sehr, dass diese schweren Belastungen ausgesprochen werden", sagte er am Freitag in Osnabrück. Mit Blick auf die gegen den früheren Münchner Erzbischof Joseph Ratzinger und späteren Papst Benedikt XVI. erhobenen Vorwürfe sagte Bode: "Ich denke, dass der emeritierte Papst Benedikt sich da noch mal zu äußern muss." Auch die anderen noch lebenden Amtsträger, denen Fehler angelastet werden, wie etwa der Münchner Kardinal Reinhard Marx, müssten sich dazu verhalten.

"Mir sind ganze Lichter aufgegangen"

In der Zeit, als Ratzinger Erzbischof von München gewesen sei, habe in der Kirche mit Blick auf die Missbrauchsfälle die Täter- und Institutionsperspektive im Vordergrund gestanden, so Bode. "Das weiß ich selber aus meiner langen Bischofszeit, und das wird hier noch mal in einer drastischen Weise deutlich." Inzwischen habe er persönlich viel mit Betroffenen gesprochen. "Mir sind ganze Lichter aufgegangen, was da eigentlich mit Menschen geschieht", so Bode.

Bode verspricht Transparenz

"Wir müssen unsere Aufarbeitung forcieren und ich meine auch, dass der Synodale Weg durch diese systemischen Fragen der richtige Weg ist, um da weiterzukommen", sagte Bode dem NDR in Niedersachsen. Er hoffe sehr, dass die Kirche aus diesem Prozess lernen werde, noch transparenter zu sein. Auch das Bistum Osnabrück werde bei seinem geplanten Zukunftsprozess im Blick behalten, "mit den Dingen so offen und so transparent wie möglich umzugehen".

Führungsversagen im Umgang mit Missbrauchstätern

Das am Donnerstag in München vorgestellte Gutachten bescheinigt dem früheren Papst Benedikt XVI. Führungsversagen im Umgang mit Missbrauchstätern sowie fehlende Sorge für die Geschädigten in seiner Zeit als Münchener Erzbischof (1977-1982). Dem derzeitigen Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, werfen die Gutachter vor, sich bis 2018 nicht ausreichend um Fälle sexuellen Missbrauchs gekümmert und sie in erster Linie untergeordneten Stellen überlassen zu haben.

